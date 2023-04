3 luoghi per una vacanza estiva in Italia

L’estate è finalmente alle porte, e ciò significa soltanto una cosa: è tempo di prenotare le vacanze! Soprattutto se non si vuole rischiare di trovare tutti gli hotel sold out, o comunque di ritrovarsi a spendere molto più del previsto, è meglio pensare a cosa fare quest’estate e dove andare con un po’ di anticipo.

Se si vuole restare nel Belpaese, ma si è convinti di aver già visto tutto, forse ci si potrà ricredere con questi 3 luoghi imperdibili per un’estate all’italiana.

Orosei, Sardegna

La Sardegna è sempre tra le mete più raggiunte ogni anno per un’estate tipicamente italiana: tra sole caldo, mare cristallino e ottimo cibo da gustare direttamente in spiaggia, questa regione è ideale per assicurarsi delle vacanze indimenticabili.

E se le solite zone hanno un po’ “stufato” o comunque risultano già viste – parliamo di località molto turistiche come Santa Teresa Gallura o La Maddalena – allora ci si può orientare verso la costa orientale, per quest’anno: è qui che si trova Orosei, un vero gioiello della Sardegna.

Un centro storico pittoresco e raccolto caratterizza questa cittadina e la rende estremamente adatta a chi viaggia con bambini o comunque in famiglia: è una zona tranquilla e molto naturale. Ed è proprio l’aspetto paesaggistico che la rende una meta imperdibile: il golfo di Orosei è uno dei tratti di costa sarda più belli in assoluto, ed è pieno di spiagge che lasciano senza fiato, come per esempio la famosissima Cala Ginepro.

Nei dintorni si trova anche Cala Gonone, una meravigliosa cittadina ricca di spiagge incantevoli. Siamo nella zona del Supramonte, qui, il massiccio che dà il nome a uno dei capolavori di De Andrè.

Orosei e Cala Gonone sono zone molto comode da raggiungere, siccome il traghetto per raggiungere la Sardegna porta fino ad Olbia, che dista solo un’oretta di strada da questi luoghi. Naturalmente si possono consultare i prezzi dei biglietti della nave da Livorno ad Olbia prima di prenotare, in modo da trovare il giorno più conveniente.

San Benedetto del Tronto, Marche

Per una vacanza totalmente dedicata al mare, al relax, alle passeggiate e al divertimento serale, San Benedetto del Tronto è una meta davvero molto consigliata. Siamo nel sud delle Marche al confine con l’Abruzzo, e qui è presente un lungomare di incredibile bellezza con 6 chilometri di lunghezza, adornati con giardini, campi da tennis e zone relax.

Il mare è stupendo e così anche la zona del molo, su cui passeggiare con il rumore del mare in sottofondo. Qui è nata la scultura che più di tutte caratterizza San Benedetto del Tronto: quella che porta la scritta “Lavorare, lavorare, lavorare… Preferisco il rumore del mare.”

Ischia, Napoli

E perché non godersi un’estate all’insegna del relax sull’isola di Ischia, una delle tre perle del golfo di Napoli?

Qui si possono trovare moltissime zone dedicate al benessere: sorgenti termali naturali arricchiscono quest’isola già piena di cose da offrire ai suoi turisti. Tra il bellissimo mare, il tempo sempre buono e il cibo spettacolare della cucina napoletana, l’isola verde conquista chiunque con la bellezza dei suoi colori, sapori e persone che la popolano.