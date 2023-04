Visions 23: fino a Novembre il percorso artistico di SEA Vision Group

VISIONS 23 presenta fino al 2 novembre 2023 le opere di cinque artisti: Elena Hamerski, Greta Pllana, Riccardo Garolla, Luca Zurzolo e Giacomo Cossio

SEA Vision Group, azienda leader nella progettazione di sistemi di visione e di software per la digitalizzazione dei processi industriali, prosegue il percorso – avviato nel 2021 e dedicato all’arte contemporanea – ideato con Isorropia Homegallery, associazione culturale no profit con sede a Milano. Quest’anno VISIONS 23 presenta dal 18 marzo al 2 novembre 2023 le opere di cinque artisti: Elena Hamerski, Greta Pllana, Riccardo Garolla, Luca Zurzolo e Giacomo Cossio che quest’anno si sono confrontati con il tema uomo-natura. Il percorso artistico si sviluppa all’interno del quartier generale di SEA Vision Group in Via Claudio Treves 9E a Pavia, un campus istituzionale sostenibile e orientato all’innovazione. La mostra è visitabile da tutti i collaboratori aziendali e su richiesta anche dal pubblico esterno (previa registrazione: artevents@seavision-group.com) con l’obiettivo di creare un nuovo flusso di scambio inesauribile tra creatività e logiche di produzione.

Il progetto VISIONS 23 è infatti volto a esplorare le interconnessioni tra Arte e Aziende. Una idea ambiziosa che ha l’obiettivo di creare un orizzonte lavorativo più dinamico, più creativo e più connesso. L’arte diventa quindi uno strumento di comunicazione sia interna, sia esterna all’azienda che anche quest’anno mette a disposizione di artisti, parte dei suoi spazi per la realizzazione di mostre e progetti culturali. I 4000 mq di uffici diventano quindi non solo luoghi di lavoro, ma centri di cultura dinamici e innovativi. SEA Vision Group amplia così gli orizzonti dell’esperienza lavorativa quotidiana aprendo la sua sede di Pavia all’arte e alla cultura. VISIONS è il riconoscimento del ruolo dell’arte che mette in discussione e in relazione i diversi linguaggi dell’arte e delle Aziende. Arte come prezioso valore aggiunto al vivere quotidiano, che permette di affrontare temi trasversali ed eterogenei tra loro, creando un dialogo multidisciplinare a sostegno della crescita dei lavoratori e dell’azienda.

I progetti espositivi contamineranno dunque parte degli spazi della sede e gli artisti coinvolti – oltre ad avere la possibilità di esporre – potranno coinvolgere i 300 collaboratori dell’azienda grazie a degli appuntamenti che verranno organizzati periodicamente. Sono previste poi delle visite guidate aperte su richiesta al pubblico (previa registrazione: artevents@seavision.it) che potrà ammirare le opere esposte e visitare l’edificio, un campus progettato dallo studio Bertoletti+Greco Architetti che – grazie all’uso di tecnologie innovative – richiama l’attenzione sul tema della sostenibilità ambientale. Improntato sui concetti di innovazione e organizzazione moderna degli spazi, il progetto è stato strutturato pensando a una modalità fluida di lavoro e di co-working: la suddivisione flessibile degli ambienti interni asseconda così i cambiamenti continui propri del business; all’esterno, gli spazi verdi sono d’ausilio a una visione del lavoro piacevole ed aggregante.

Il progetto dedicato all’arte contemporanea si innesta, dunque, alla perfezione nella visione innovativa dell’azienda. A sua volta il design della sede riflette – e mostra in modo concreto – i valori e la cultura che ispirano il credo aziendale.