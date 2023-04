Su Rai 1 lo speciale su Laura Pausini: le anticipazioni

Stasera su Rai 1 uno speciale per il trentennale de “La solitudine”. Tre concerti live di Laura Pausini a New York, Madrid e Milano in sole 24 ore

In occasione del trentesimo anniversario de “La Solitudine” – il brano che ha dato il via alla sua carriera, consacrandola l’artista italiana più premiata nel mondo – Laura Pausini ha festeggiato organizzando tre “special performance” il 27 febbraio in sole ventiquattro ore, partendo dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, proseguendo al The Music Station di Madrid fino al Teatro Carcano di Milano. Lo speciale “Laura 30”, che andrà in onda martedì 4 aprile alle ore 20.35 su Rai1, racconterà la straordinaria “maratona” live per la celebrazione dei trent’anni di carriera di Laura Pausini. “Laura 30” mostrerà la genesi di questo progetto ambizioso, una vera e propria “follia” che la Pausini ha voluto realizzare per amore dei suoi fan, che l’hanno seguita con costanza e passione in tutti questi anni.

Contenuti inediti sveleranno come l’artista si sia preparata per affrontare questa staffetta, sia dal punto di vista vocale, con l’aiuto del suo foniatra Franco Fussi, che dal punto di vista fisico, insieme al suo allenatore Manfredi Gelmetti e alla nutrizionista Anna Laura Augeri. Verranno inoltre mostrati aneddoti legati al viaggio e le immagini più significative delle tre performance. “La musica in tutte le sue sfaccettature è una cosa seria, che richiede molto sacrificio. Ho voluto realizzare questo speciale per mostrare ai miei fan (e non solo) quanto lavoro richieda ogni singolo progetto e quante soddisfazioni porti. Dopo trent’anni di carriera, mi sono messa alla prova sotto tutti i punti di vista, alzando notevolmente l’asticella, e ho voluto condividere l’intero percorso che mi ha permesso di arrivare al risultato finale”, ha dichiarato la cantante.

“Laura 30”, nato da un’idea di Laura Pausini, è prodotto da Friends TV in collaborazione con Gentemusic e Double Trouble Club per la regia di Dario Garegnani.