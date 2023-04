Previsioni meteo 4 aprile 2023: freddo invernale sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 4 aprile 2023: tempo stabile da Nord a Sud ma crollo delle temperature per l’arrivo di correnti di aria fredda

Condizioni meteo invernali sull’Italia in questi primi giorni della Settimana Santa. Un promontorio anticiclonico si estende dal basso Atlantico fino al Mare del Nord, mentre aria fredda di estrazione artica scende dalla Scandinavia verso l’Europa centrale e il Mediterraneo, dove troviamo un minimo di pressione al suolo di circa 995 hPa tra lo Ionio e la Grecia. In questi giorni avremo una sbilanciamento dell’alta pressione alle alte latitudini, con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa tra Scandinavia e Russia occidentale.

Aria fredda di estrazione artico continentale raggiungerà cosi il Mediterraneo. Crollo termico quindi sull’Italia, con le temperature che si porteranno anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo. Inoltre, domani un minimo di pressione al suolo in movimento sul Mediterraneo centrale dovrebbe portare instabilità sulle regioni centro-meridionali, con neve fino a quote collinari sull’Appennino centrale e intorno ai 1000 metri su quello meridionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 4 Aprile 2023.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta a nord-ovest. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto, con nuvolosità irregolare sui settori Adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento, con isolate precipitazioni su basso Lazio e Abruzzo, nevose oltre i 1000-1200 metri. In serata tempo in prevalenza stabile con nuvolosità medio-alta in transito; neve in calo fin verso i 600-700 metri in Abruzzo.

In Toscana giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Anche in serata e in nottata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità, fatta eccezione per la Maremma.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari; isolate piogge sulla Puglia e a nord della Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento su Calabria e Sicilia centro-orientale, piogge attese anche in Sardegna. In serata tempo in progressivo miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria in particolare nuvolosità medio-alta al mattino, mentre al pomeriggio avremo instabilità sui settori meridionali della Calabria. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto su tutti i settori.

Temperature in generale diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .