La Dieta mediterranea può diventare “planeterranea”

La pandemia di Covid-19 ha catturato l’attenzione globale, ma non è l’unica in corso. Gli esperti da tempo mettono in guardia da un’altra subdola pandemia, quella delle malattie croniche non trasmissibili (NCD, dall’inglese non communicable disease). Esse comprendono le patologie cardiovascolari, quelle respiratorie croniche, i tumori e il diabete. Nell’insieme sono responsabili del 70 per cento circa dei decessi e la loro incidenza è in aumento.

Per prevenire le patologie croniche non trasmissibili bisogna agire su comportamenti e abitudini, per esempio evitando di fumare e di consumare alcol, e facendo attività fisica. La dieta, intesa come regime alimentare e non come dieta dimagrante, è un altro importantissimo fattore di rischio modificabile. È qualcosa, cioè, su cui possiamo agire, a differenza di quanto accade per i fattori di rischio non modificabili, come l’età o il sesso.

Le prove scientifiche confermano che la dieta mediterranea è associata a un maggiore controllo del peso corporeo e a un rischio più basso di sviluppare malattie croniche, tra cui le patologie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e alcuni tipi di tumori. Sembra anche che abbia un ruolo protettivo contro patologie in cui sono coinvolte le risposte immunitarie, come l’ipersensibilità agli allergeni e l’asma.