Il tour di Ceneri al via dal 21 House of Stories di Milano

Irene Ciol, in arte, annuncia oggi 8 nuove date, con cui porterà sui palchi italiani le prossime release, inclusi i brani di(seconda parte dell’ep) in uscita a fine marzo. La cantautrice friulana che attraverso la musica riesce a fare emergere tutta la sincerità e una sensibilità che arriva dritta nel cuore di chi la ascolta, si prepara per tornare dal vivo a partire dal mese di aprile. Di seguito i primi appuntamenti confermati.

Con un ep d’esordio (Nello spazio che resta) entrato da subito nelle maggiori playlist editoriali di riferimento (Indie Italia, New Music Friday, Equal Italia) ein streaming,tornerà ilconil nuovo singolo che anticipaseconda parte dell’ep in uscita ilperComposto e prodotto insieme ai, il duo formato dai producer Rocco Giovannoni e Marco Spaggiari (Marco Mengoni, Joan Thiele, Gaia) e anticipato da Lucchetti , con il nuovo brano ceneri ci accompagna nel suo percorso di crescita e autodeterminazion , con tutti i suoi conflitti interiori. “Spesso crediamo di essere una determinata persona e poi ci accorgiamo che non siamo esattamente chi ci immaginavamo. Appartamento parla proprio di questo, di non conoscersi e di non riconoscersi”.

Bio

Irene Ciol in arte ceneri, è una cantautrice friulana classe 2000. Nata in provincia di Pordenone, in un paesino di 8000 anime tra i campi, è cresciuta respirando arte e aria buona. Una voglia incessante di sperimentare e creare l’ha portata sin da piccolissima a confrontarsi con la pittura e poi con la fotografia, passione che ha ereditato dal nonno e dal padre. Oggi studia grafica e design. Nel 2016 grazie a un corso di song writing si è avvicinata alla musica, universo che le ha permesso di trovare un modo per raccontarsi, esprimersi e capirsi. Da lì in poi non l’ha più abbandonato. Il 20 maggio 2022 è uscito per peermusic ITALY il suo primo EP “Nello spazio che resta” prodotto dai B-CROMA, presentato al MI AMI 2022 e seguito da un tour estivo nelle principali città italiane curato da BPM concerti.