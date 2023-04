DJ Jad & Wlady feat. Spagna & King Horus: fuori “Volevo tutto”

DJ Jad & Wlady feat. Spagna & King Horus: esce in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali il singolo “Volevo tutto”

È disponibile online “Volevo Tutto”, singolo che vede la collaborazione esplosiva di DJ Jad&Wlady feat. Spagna & King Horus per un brano popdance che richiama volutamente le atmosfere tipiche degli anni ’80. “Volevo tutto” è scritto da Davide Napoleone e Valentino Piacenti e prodotto da Dj Jad & Wlady per l’etichetta Just Entertainment di Sergio Cerruti.

Come racconta Ivana Spagna: “Attraverso questo pezzo abbiamo voluto ricreare quelle atmosfere tipiche degli anni 80 e della musica pop-dance, come si sente dai suoni e dall’arrangiamento del brano”.



Bio Dj Jad

Vito Luca Perrini, in arte Dj Jad, è uno dei produttori e beat maker più noti e apprezzati del panorama hip – hop nazionale, co-fondatore insieme a J-Ax dello storico gruppo Articolo 31. Nell’arco della sua carriera di successo, Dj Jad conta nel suo palmares 80 dischi d’oro, 39 dischi di platino e un disco di diamante.



Bio Wlady

Wladimiro Tallini, in arte Wlady, è un noto Dj e producer internazionale, fratello minore di Dj Jad. Nel 2015 produce “Maria Salvador” di J-AX, raggiungendo 12 dischi d’oro e 6 di platino. Nel 2018 Wlady riesce in un’impresa epica: riunire gli Articolo 31 in una serie di live fin da subito sold-out.



Bio Ivana Spagna

Raggiunge la notorietà grazie al tormentone “Easy Lady” nel 1986 che entra in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei. Nel 1987 raggiunge con “Call Me” il secondo posto della classifica britannica, tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra.

Ultima donna ad aver vinto il Festivalbar (nel 1987 con “Dance Dance Dance”), ha conquistato anche la terza posizione al Festival di Sanremo 1995 grazie al brano “Gente come noi”. Con oltre 11 milioni di dischi venduti è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all’estero.



Bio King Horus

Valentino, in arte King Horus, è nato a Catania ed è appassionato di musica, che funge per lui da catalizzatore sociale, in grado di fornire un’identità comune a moltissimi giovani. Ha intrapreso la strada dell’arte, mondo che lo ha sempre affascinato in quanto è in grado di far perdere il senso del tempo, di far tornare bambini e di unire mondi anche diversi tra loro, creando una profonda sintonia tra persone di diverse età, etnie e ceto sociale.