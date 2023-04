The Noise Prophets online con il brano “Seriously my Darling?”

La band The Noise Prophets pubblica il suo nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom!: ecco “Seriously my Darling?”

La band The Noise Prophets pubblica il suo nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom!: ecco “Seriously my Darling?”. Nietzsche sosteneva che “dove non si può amare, bisogna passare oltre”, proprio questo è il concetto alla base del brano.

Un amore inteso in tutte le sue forme e le sue connessioni, che ha bisogno di toccare il fondo, autodistruggersi e rinascere come amore verso sé stessi, per poi guardare ad ogni nuovo inizio con serenità e consapevolezza. Per questo brano la band si è avvalsa dell’importante collaborazione di Rocco Guarino, storico produttore e fonico di Scott Weiland e dei suoi Velvet Revolver.

Ad accompagnare l’uscita è stato realizzato un videoclip ufficiale con regia di Elio Nubes De Filippo, che ben completa il mood di questo brano tendente alla melodia, ma con sonorità potenti, influenzate da un insieme di grunge e stoner.

The Noise Prophets nascono nel 2018 unendo il suono ruvido dello stoner con le sensazioni del grunge. Ogni traccia racchiude storie, suoni e atmosfere che identificano un vero e proprio marchio di fabbrica. La line-up attuale vede Dorian Hyde (voce e chitarra), Alec Stranger (Bass), Marco De Salvo (Lead Guitar) e Luca “Lukic” Lombardo (Drum). L’uscita del primo album “edge of nowhere” è prevista per il 2023. Il disco è anticipato dal singolo “Seriously my Darling?”.