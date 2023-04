Su YouTube l’anima gipsy del Triomanzana

Online su Youtube, il nuovo videoclip “Agua y Fuego” dei Triomanzana. Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali

E’ su Youtube, il nuovo videoclip “Agua y Fuego” dei Triomanzana. Il singolo, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, sarà finalmente accompagnato da un videoclip fresco che rispecchia perfettamente l’atmosfera ideale che il trio crea con le proprie sonorità senza confini. Due elementi in sfida al centro della scena che arriveranno alla consapevolezza di un’interdipendenza necessaria e reciproca. Opposti che si rafforzano vicendevolmente, in un clima di festa.

Con questo lavoro la band si conferma come grande contenitore di ingredienti dal mondo essenziali per confezionare brani dalle atmosfere calde, raffinate e piene di energia.

Dal gipsy jazz alla rumba spagnola esplorano mondi tanto confinanti quanto lontani per metabolizzarli e trasformarli nella loro frizzante espressione. Un sound dal respiro internazionale, riservato agli amanti della vita e del clima di festa.

Dice la band, riguardo al brano e al videoclip: “Per ora scriviamo pezzi strumentali e lasciamo che il messaggio arrivi dalla canzone stessa e che in qualche modo sia la musica a guidarci. ‘Agua y Fuego’ vede alternarsi una parte iniziale animata da una danza sinuosa e romantica, a un finale esplosivo guidato da un elegante caos ordinato, energia pura. Nel brano ci affidiamo agli elementi protagonisti della canzone: acqua e fuoco che si incontrano al centro dello scenario di festa, anima del Triomanzana. Una sfida tra gli elementi che alla fine raggiungono la consapevolezza che l’uno senza l’altro non sarebbero nulla. Per ora sono solo le note e il ritmo a parlare per noi, ma non escludiamo di aggiungere in futuro dei brani cantati”.