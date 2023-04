Fuori “Pulsar”, il nuovo singolo di K-ANT

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Pulsar, nuovo singolo di K-ANT che anticipa il nuovo album di prossima uscita

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Pulsar, nuovo singolo di K-ANT che anticipa il nuovo album di prossima uscita. Il brano è sostenuto da un drumming con richiami reggae e dub che si intreccia con una linea di basso marcata ed avvolgente mentre le trame chitarristiche, cariche di tensioni quasi jazz e nu-soul, si mescolano ai tappeti di tastiere e campionamenti elettronici creando il connubio perfetto per le lyrics e metriche hip-hop.

“Riaprire ciclicamente una porta che si era chiusa, così come quando si ripudia un amore ma si continua ad alimentarlo e si comincia a ruotare sulle stesse convinzioni anche se opposte. come una pulsar, una stella esplosa, le sue regioni interne collassano eppure ruota velocissima senza mai rompersi” – K-ANT.

CREDITS

Produzione artistica Antonio “K-Ant” Cappelluti, Ettore Potente, collettivo “Crooked Waves”.

Produzione esecutiva Trulletto Records e Antonio Cappelluti.

Musica e suoni registrati da Michele Valente presso Sudestudio, Guagnano (LE).

Voci registrate da Paolo Palmieri e Sebastiano Lillo presso Trulletto Records, Castellana Grotte (BA).

Mixato da Michele Valente presso Terminal 2 Studio, Roma.

Masterizzato da Paolo Palmieri presso Trulletto Records, Castellana Grotte (BA)

Testo e voci Antonio “K-Ant” Cappelluti, basso Ettore Potente, batteria Gilberto Bufi, chitarra Luca Giannotti, keys/piano Carlo Lamantea

Label: Trulletto Records.

Distribuzione: Believe Digital

Artist & Label Manager: Sebastiano Lillo.

bio

““Progetto artistico, band, persona”

In costante viaggio tra Bisceglie e Molfetta, impregnato da quell’odore tipico di sottani umidi, adattati a sale prove. Influenzato da una miscela di generi che vanno dallo ska al reggae, dal rap al funk, dall’elettronica al rock. Quasi 20 anni di testi e musica, di poesie e canzoni che vanno dall’incoscienza immatura di voler cambiare il mondo, alla consapevolezza raggiunta di voler guardare dentro me stesso.”.

K-ANT (che si legge “chei-ant”) nasce nel 2003 come progetto solista, diventato band nel 2011. Originario di Bisceglie (BT) oggi si presenta live con una formazione di 5 elementi, il cui genere fonde funk, rap e rock. Dal 2011 protagonista di numerosi live in tutta Italia sia per la vittoria del contest “A.R.T. Medimex – ARCI Re.A.L. Tour 2012”, che per gli opening act di artisti come Caparezza, Ministri, Rezophonic, Subsonica e Tre Allegri Ragazzi Morti. Nel 2012 autoproduce il disco “Il Problema”. Nel 2014 vengono inseriti 2 brani in “Hit Mania Special Edition”. Nel 2015 esce il disco “La Concezione Del Tempo” (feat. Caparezza, Molla, ThinkAboutIt) grazie alla vittoria del bando Puglia Sounds Record, e si esibisce come opening act di Manu Chao e al Concerto del Primo Maggio Taranto. Nel 2016 esce il videoclip “La rivoluzione del Ctrl Alt Canc” e 2 brani dell’album vengono inseriti in “Hit Mania Champions 2016”. Dal 2018 ad oggi è stato impegnato nella produzione del nuovo disco, collaborando con il collettivo “Crooked Waves” prima, e con l’etichetta Trulletto Records poi