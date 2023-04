Cirrosi scompensata: antibiotici in profilassi non riducono infezioni

La profilassi antibiotica non è riuscita a ridurre l’incidenza di infezioni acquisite in ospedale o la mortalità complessiva tra i pazienti con cirrosi scompensata

La profilassi antibiotica non è riuscita a ridurre l’incidenza di infezioni acquisite in ospedale o la mortalità complessiva tra i pazienti con cirrosi scompensata, secondo i dati pubblicati sull’ American Journal of Gastroenterology.

“Abbiamo intrapreso questo studio poiché siamo rimasti colpiti dal fatto che i medici nel nostro studio Albumin to Prevent Infection in Chronic Liver Failure (ATTIRE) eseguito su larga scala abbiano prescritto antibiotici a oltre il 50% dei pazienti al momento del ricovero anche se pensavano che solo il 27% avesse un’infezione” evidenzia Alastair O’Brien, professore di epatologia sperimentale e direttore clinico della Comprehensive Clinical Trials Unit presso l’University College di Londra, aggiungendo: “L’infezione è un grave problema in caso di cirrosi perché questi pazienti sono altamente suscettibili alle infezioni e altamente propensi a sviluppare sepsi”.

Preoccupati per la resistenza antimicrobica “guidata in parte da una prescrizione eccessiva di antibiotici”, O’Brien e colleghi hanno cercato di indagare se gli antibiotici prescritti a pazienti senza infezione esistente prevenissero l’infezione acquisita in ospedale o migliorassero la sopravvivenza.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 563 pazienti senza infezione attiva all’ingresso nello studio, di cui 203 avevano ricevuto antibiotici e sono stati descritti come “più malati” rispetto ai pazienti non infetti a cui non erano stati somministrati antibiotici.

L’esito primario di interesse era l’incidenza di infezioni acquisite in ospedale (HAI) nei giorni da 3 a 15 tra i pazienti a cui erano stati prescritti antibiotici al basale.

Secondo i risultati, non vi era alcuna differenza nell’acquisire infezioni ospedaliere tra i pazienti trattati con antibiotici (19,2%) rispetto ai pazienti non trattati con antibiotici (20,3%), sebbene vi fosse un tasso più elevato di mortalità a 28 giorni tra quelli trattati con antibiotici, probabilmente a causa alla gravità della malattia.

I ricercatori non hanno riportato alcuna differenza in HAI o mortalità nei pazienti non infetti trattati con o senza rifaximina al momento dell’arruolamento.

“Non abbiamo trovato alcuna prova che la prescrizione di antibiotici a pazienti con cirrosi ospedalizzati che non avevano un’infezione attiva abbia impedito lo sviluppo di HAI, né la mortalità in generale, sebbene ci possa essere un beneficio in quelli con un numero di globuli bianchi sierici superiore a 11”, ha precisato O. ‘Brien.

“Questi dati dimostrano una generale mancanza di efficacia per la prescrizione di antibiotici in assenza di infezione per prevenire quelle acquisite in ospedale in pazienti con cirrosi scompensata, nonostante questa sia una pratica comune nel Regno Unito”.

Ulteriori analisi non hanno dimostrato alcuna differenza nella mortalità a 6 mesi tra i pazienti a cui era stata prescritta la profilassi antibiotica a lungo termine alla dimissione rispetto ai pazienti a cui non erano stati prescritti antibiotici.

“Suggeriamo che le linee guida sulle infezioni e l’assistenza includano una rapida riduzione o interruzione degli antibiotici prescritti empiricamente guidati dalle sensibilità colturali da 24 a 48 ore dopo l’inizio se non si manifesta alcuna infezione e in pazienti in miglioramento, e si consiglia di limitare l’uso della profilassi a indicazioni basate sull’evidenza” hanno aggiunto i ricercatori, concludendo che “Sono necessarie maggiori studi per raccomandare l’uso di rifaximina per prevenire le HAI”.

Rishen Kutmutia et al., Evaluating the Role of Antibiotics in Patients Admitted to Hospital With Decompensated Cirrhosis: Lessons From the ATTIRE Trial Am J Gastroenterol. 2023 Jan 1;118(1):105-113. Epub 2022 Aug 12.

leggi