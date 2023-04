Bianca su YouTube con il videoclip di “Cuore Leggero”

Online il videoclip di “Cuore Leggero”: disponibile su Youtube, quarta traccia del disco di Bianca “Una vita in Vetrina” di recente pubblicazione

“CUORE LEGGERO” un MANIFESTO per dar voce e per lottare contro ogni discriminazione, qualsiasi essa sia, e per lanciare un biglietto di pace, aprendo una finestra di amore su un nuovo mondo, quello del futuro.

Un credo, ma soprattutto un sogno che sfonda ogni limite e argine.

Il sogno di un mondo dove non sia più importante essere una copia migliore dell’originale, il sogno di libertà e di vivere il proprio io, qualsivoglia sia, vivere ogni forma di amore, lontano da ogni stereotipo.

Un mondo dove non dovremmo più lottare per far accettare e conoscere ogni forma di amore, dove chi sei, chi o cosa ami non fa più notizia. Un mondo dove sarà sempre l’amore a vincere.

ASCOLTA “CUORE LEGGERO” SU SPOTIFY

https://open.spotify.com/track/2cVu9HA5phRT9HkpC8umwQ?si=69948e43012444ea

“Cuore leggero” è la quarta traccia contenuta nel disco di Bianca, di recente pubblicazione “Una Vita in Vetrina”, edito per Dear John Music e prodotto da Marcello Forlani: un album da ascoltare immergendosi in un viaggio sincero e fatto di amore, di e per tutti, che vuole spezzare ogni tipo di catena, abbattere ogni pregiudizio, rivendicare il diritto di amare, di vivere e quindi di esistere, Questo è il filo conduttore che abbraccia ogni brano di questo primo album della cantautrice, e il brano “Cuore leggero” ne assume il ruolo di manifesto di amore.

“Si possono abbattere le discriminazioni partendo da sé stessi, affinché non ci siano differenze tra gli esseri umani, non ci sia chi è giusto, sbagliato, utile e no: guardarsi dentro è il mestiere più difficile, perché le nostre ombre sono solo l’apparenza della realtà, ed è solo quando i nostri contorni diventano più tangibili che capiamo davvero chi siamo, ovvero quando le ombre lasciano posto all’immenso splendore della nostra anima e della verità”

Bianca