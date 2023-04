Alex Castelli in radio con “I colori della paura”

Rappresentare con un colore il sentimento della paura, da questo concetto è nato il nuovo singolo di Alex Castelli in collaborazione con Stefania Luna Alberti: “I colori della paura”

Una traccia che vuole narrare in musica la storia di quattro donne vittime di violenza e di soprusi da parte di uomini. Il testo, con i suoi ritornelli intrisi di climax, vuole trasmettere i sentimenti delle protagoniste.

L’idea di scrivere questa canzone nasce da una collaborazione, come spiega lo stesso Alex Castelli: “Ho fatto alcuni incontri presso la Casa delle Donne di Treviglio (BG), durante i quali alcune volontarie si sono rese disponibili a farmi ascoltare la loro storia di violenza. Durante una seduta, la moderatrice ha posto la domanda: “che colore ha la paura?” Da lì in poi ho potuto capire quanto fosse potente l’associazione di un colore a un’esperienza traumatica di vita vissuta”.

Il singolo “I colori della paura” sarà disponibile da venerdì 25 novembre 2022 in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne su tutte le piattaforme di online streaming del cantautore e sul canale YouTube, dove sarà disponibile il video clip dalla regia di Diana Vasileva.

Il video ufficiale è stato registrato lo scorso ottobre alla riserva naturale “Fontanile Brancaleone” di Caravaggio in provincia di Bergamo, uno spazio naturale ideale per veicolare al meglio l’intensità della canzone.

Un video musicale innovativo dove le protagoniste sono proprio le donne a 360° e non solo metaforicamente, infatti, le riprese sono state effettuate con l’ausilio delle più recenti tecnologie di registrazione come videocamere a 360° per immagini virtuali ad ampio spettro.

Il musicista e cantautore

Alex Castelli è cantante, chitarrista, compositore della provincia di Bergamo classe 1976. Artisticamente nasce alla fine degli anni ‘90, un’esperienza di più di 20 anni nell’ambito musicale live con svariate band nei locali della Bassa Bergamasca, del bresciano e del milanese.

Tante sono le fonti d’ispirazione e i generi ascoltabili nelle canzoni di Alex, riconducibili a tantissimi artisti e band internazionali o italiane.

La violenza sulle donne oltre a essere il tema centrale in questo singolo lo è stato anche nella canzone “Donna”, una storia vera, raccontata e messa in musica per sensibilizzare il pubblico su tematiche quantomai attuali, relative alla quotidianità di ogni donna.

Lo scorso 7 maggio Alex Castelli, sempre in collaborazione con la Casa delle Donne di Treviglio (BG), ha organizzato un evento musicale benefico al Teatro Filodrammatici di Treviglio dove era possibile destinare un’offerta spontanea a favore dell’associazione.

Per più informazioni sulla discografia e sull’artista in generale: alexcastelli.it