Da Inail 3 borse di studio per dottorati di ricerca in ingegneria a Milano

Dall’Inail tre borse di studio per dottorati di ricerca in ingegneria al Politecnico di Milano: si avvicina la scadenza per partecipare alla selezione

Grazie alla convenzione stipulata con il Politecnico di Milano, l’Inail finanzia tre borse di studio per due dottorati di ricerca in ingegneria gestionale e uno in bioingegneria. Il termine per la partecipazione ai singoli bandi scade il 6 aprile 2023. La collaborazione scientifica di alto livello tra i due enti è finalizzata alla definizione di progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, all’attuazione di sinergie per il rafforzamento delle capacità funzionali della pubblica amministrazione, utili alla realizzazione degli interventi previsti in particolare dal Pnrr, e per l’attivazione di borse di studio aggiuntive per i corsi di dottorato di ricerca.

L’inizio dei dottorati è previsto a giugno. Le borse di studio verranno assegnate utilizzando le graduatorie dei bandi dei concorsi di ammissione al ciclo dell’anno in corso. Ogni singolo dottorato sarà realizzato sulla base di un progetto formativo, da svolgersi anche presso le strutture Inail, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche e secondo obiettivi didattici coerenti. Tutte le informazioni sono disponibili nella documentazione pubblicata sul sito del Politecnico di Milano, fruibile anche dal portale dell’Inail. Entro giugno è previsto l’inizio delle attività.

Ecosistemi, modelli organizzativi e monitoraggio della salute dei lavoratori. La transizione ecologica e digitale, i cambiamenti climatici, le trasformazioni dei modelli organizzativi e dei processi produttivi e l’innalzamento dell’età media dei lavoratori creano costantemente nuovi rischi che è necessario conoscere, per individuare soluzioni idonee a garantire la salute e la sicurezza negli ambienti lavorativi. Le tre borse di studio per i dottorati di ricerca individuati dall’ateneo milanese per l’anno accademico 2022-2023 puntano a raggiungere risultati in queste aree di ricerca, e riguardano gli ecosistemi esterni, i modelli organizzativi e il monitoraggio della salute dei lavoratori attraverso sensori e strumenti innovativi.