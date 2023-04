“To Get Me” è il nuovo singolo di Ophelia

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il brano “To get me”, secondo singolo della cantautrice romana Ophelia che torna dopo Intimacy

É disponibile su tutte le piattaforme digitali il brano To get me, secondo singolo della cantautrice romana Ophelia che torna dopo Intimacy, rilasciato lo scorso Maggio.

To get me è un inno di speranza cantato quasi sussurrando, come se le parole volassero delicate sugli accordi di una chitarra dai poteri salvifici. La sua atmosfera onirica racconta la voglia di fuggire dalla malinconia e da una quotidianità opprimente e a volte noiosa.

Ophelia descrive così il brano: “To get me è una canzone per chiunque voglia scappare dalla routine. L’ho scritta per evadere io stessa dalla mia, che certi giorni è più difficile del solito da sopportare. È una canzone che ho molto a cuore, in quanto è nata naturalmente, senza sforzi. Spero che chiunque la ascolti, anche solo per quattro minuti, possa sentirsi meno solo e godersi la mia musica.”

Questa release segna un nuovo inizio per Ophelia, che con To get me è pronta ad esprimere le sue emozioni più sincere.

Ophelia è una cantautrice romana di diciannove anni. Dai dodici anni impara a suonare la chitarra e scrive la sua prima canzone a diciotto. La musica è da sempre la sua compagna migliore, che l’ha aiutata ad alleviare i momenti più pesanti della vita. Nel maggio 2022 pubblica il suo primo brano Intimacy con NEEDA, e To get me inaugura ora il 2023.

La frase che rappresenta al meglio il suo progetto e il suo percorso musicale è:

‘I write songs for broken hearts.’