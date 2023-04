Siccità e carenza di farmaci a “Mi Manda RaiTre” su Rai 3

Nella mattinata su Rai 3 torna “Mi Manda RaiTre”: al centro del programma l’allarme siccità, lo spreco di acqua e la carenza di un farmaco per il diabete

L’Italia è diventata un paese “a secco”: da mesi non piove più in maniera adeguata, da nord a sud la terra è arida, molte le coltivazioni a rischio e molti i prodotti, come riso, asparagi, meloni e patate che potremmo trovare più cari sui banchi dei mercati e dei negozi; si inizia a parlare di possibili razionamenti in vista della stagione estiva: perché non piove più? L’altro lato della medaglia mostra un paese in cui lo spreco di acqua ogni anno è altissimo: disponiamo di nove miliardi di metri cubi per uso domestico, ma solo 5,7 arrivano al rubinetto, a causa della dispersione idrica. Sarà il primo argomento trattato nella puntata di “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 1° aprile alle 9.00 su Rai 3.

Sui social si assiste a molte testimonianze di persone che si iniettano un farmaco per dimagrire, con una siringa che ricorda quella dell’insulina; il farmaco in questione è davvero destinato ai malati di diabete, non a chi ha necessità di perdere peso: a causa di questo uso improprio, molti diabetici non riescono a reperire un prodotto fondamentale per la loro patologia. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Alessandro Morelli, sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Giulio Boccaletti, climatologo e ricercatore onorario della “Oxford University”; Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico CNR; Umberto Capitani, direttore impianti Stelvio; Alessandro Apolito, Coldiretti; Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Giorgio Calabrese, docente di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana e presidente del Comitato per la Sicurezza Alimentare.