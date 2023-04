IL GIORNO DOPO è il nuovo album dei GOLDEN RAIN, in uscita in digitale per Bulbart. Il disco è stato anticipato dal singolo omonimo

Golden Rain è un duo synth pop caratterizzato da voci dreamy, influenze ’80 ed elementi di computer music, ideato da Zaira Zigante e Mario Grimaldi. Nel 2017 pubblica il primo EP in inglese, anticipato dal singolo “Foglights” il cui video è stato diretto da Francesco Lettieri, seguito dal brano “Break my Heart ” del 2019. Nel 2020 Golden Rain firma la colonna sonora del film “Fortuna” di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino come attrice protagonista. Acclamato dalla critica, il film partecipa a numerosi festival in Italia e all’estero, ottenendo una nomination come miglior colonna sonora al Fabrique du Cinema 2020.

Durante il lockdown il duo ha lavorato per la prima volta ad un disco di canzoni in italiano. Nasce così IL GIORNO DOPO, in cui i Golden Rain descrivono varie situazioni del proprio quotidiano fatto di momenti di incoscienza e frenesia come in “Hangover“, di inquietudine e smarrimento come si evince in “Nella nebbia”, ironica critica alla condizione dell’artista nel sistema spettacolo in “Quasistar” fino all’isolamento forzato raccontato nel brano “Guerra”, inno alla creatività come unica arma per superare i momenti difficili. Non è un disco ricco di collaborazioni proprio per la natura intimista e il taglio personale che si è cercato di preservare. Unica eccezione per “Una parte di me”, brano d’ispirazione French Touch, arrangiato in collaborazione con K-Conjog, talentuoso compositore di musica elettronica.

Il tema dell’amore e del rapporto di coppia è centrale. Dolcezza e nostalgia rigorosamente senza beat per il brano di chiusura del disco “Prima di partire“, arpeggio ossessivo per “Monica” che descrive il sentimento distruttivo tipico di un amore tossico, mood italodisco e basso anni ’80 per il singolo che da il nome all’album, “Il giorno dopo”.

Anche per questo disco, Golden Rain conferma una particolare attenzione all’estetica del racconto visivo affidando la realizzazione dei videoclip al collettivo Antartica Film e alle animazioni di Robotina, duo creativo dalla spiccata visione cyber, noto tra l’altro per le numerose collaborazioni con l’iconica label Italians do it better (Chromatics, Desire, Glass Candy…).

Con IL GIORNO DOPO Golden Rain espolora gli angoli remoti dell’inconscio, gli stati d’animo più intimi, i sogni del giorno e della notte. Malinconia ed euforia si diramano tra arpeggiatori e textures creando un mix originale e al contempo vintage.