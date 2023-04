I pagamenti rateali in Italia nell’indagine di Alma

I pagamenti rateali spingono sport, abbigliamento, casa e giardino e benessere della persona. Boom di arte e musica secondo l’indagine di Alma

Articoli sportivi, abbigliamento, articoli per la casa e per il giardinaggio, e benessere della persona: sono state queste le categorie di prodotti più popolari tra chi ha scelto i pagamenti rateali tra settembre e dicembre, con una menzione speciale per la categoria “Arte e musica”, cresciuta di oltre il 200% nel solo mese di dicembre.

I dati su come gli italiani hanno comprato in Italia tra settembre e dicembre arrivano dall’”Osservatorio Buy Now Pay Later” di ALMA (www.almapay.com), l’azienda retail-tech francese che ha portato in Italia un nuovo modo di intendere i pagamenti rateali. Nata con la missione di aiutare le persone ad “acquistare meglio”, ALMA è l’unica – tra gli attori del Buy Now Pay Later – ad aver scelto di eliminare totalmente gli interessi di mora dal suo modello di business, mettendo il principio di “solvibilità” al centro del suo approccio al mercato.

Un approccio che paga e che si riflette nelle scelte dei clienti di ALMA: sono, infatti, le categorie di prodotti con tagli di spesa più alti, dove la qualità assume un ruolo fondamentale, ad essere al centro delle preferenze di chi sceglie il Buy Now Pay Later di ALMA. Buy better si traduce infatti, per il consumatore, anche nell’acquistare il prodotto giusto al momento giusto sul canale giusto.

È la categoria “articoli sportivi” – che rappresenta da sola il 30% degli acquisti totali – la più popolare tra chi compra con ALMA: in questa categoria rientrano biciclette, macchinari per il fitness, articoli per l’equitazione e attrezzature sportive. Segue la categoria “abbigliamento e accessori” al 29%, (con uno scontrino medio che supera i 300 euro). Successivamente troviamo, entrambi intorno al 15%, le categorie “cura della persona” (come servizi medici ed estetici) e “casa e giardino” (con letti, divani e mobilio in generale).

Una menzione speciale, infine, va alla categoria “Arte e Musica” – che racchiude pezzi d’arte e di design, strumenti musicali e spartiti – cresciuta del +200% durante le feste natalizie, probabilmente trainata dai regali da mettere sotto l’albero.



“I risultati dell’ultimo trimestre del 2022 riflettono le scelte strategiche di ALMA a livello globale, dimostrando di fatto che il Buy Now Pay Later può diventare uno strumento che consente ai consumatori di fare acquisti migliori in base alle loro abitudini, lasciando che siano loro stessi a determinare il significato di “meglio” – che si tratti di acquistare beni di migliore qualità, ecologici, sostenibili e durevoli, o di acquistare i prodotti giusti, al momento giusto, sul canale giusto. ALMA non è uno strumento per spendere tanto ed in modo inconsapevole, ma serve, invece, a migliorare il modo in cui il consumatore compra beni e servizi, abilitandolo a scelte d’acquisto di migliore qualità – commenta Riccardo Schiavotto, General Manager di ALMA in Italia. La differenza la fa l’approccio, la scelta dei partner, le scelte commerciali e anche la tecnologia (nel nostro caso interna) che determina la gestione del rischio. É una direzione che condividiamo con i commercianti che entrano a far parte del nostro network, dalle boutique e i brand di abbigliamento fino ai negozi di design e musica: il comun denominatore è l’allineamento alla nostra visione di facilitare e abilitare un consumo di miglior qualità, fornendo allo stesso tempo un ulteriore servizio di pagamento a valore aggiunto ai loro clienti”.