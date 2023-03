Su Rai Storia un nuovo appuntamento con “La grande sfida “

In prima serata su Rai Storia il secondo e ultimo appuntamento con Carla Oppo e “La grande sfida”, la serie di Clemente Volpini e Fabrizio Marini

Negli ultimi decenni l’attività antropica, oltre al problema dell’inquinamento, è divenuta una delle principali cause di eventi metereologici estremi, bombe d’acqua, inondazioni, ondate di calore, che hanno messo a dura prova il nostro Pianeta. Temi al centro del secondo e ultimo appuntamento con Carla Oppo e “La grande sfida”, la serie di Clemente Volpini e Fabrizio Marini, scritta con Ilaria Dassi per la regia di Fedora Sasso, in onda in prima visione venerdì 31 marzo alle 21.10 su Rai Storia. A partire dagli anni ’70 i disastri ambientali sono diventati un tema centrale non solo per la scienza, ma anche per la politica e per l’opinione pubblica.

La salvaguardia del mondo in cui viviamo è stato uno dei temi maggiormente dibattuti, perché coinvolge ognuno di noi. La puntata racconta la storia dell’ambientalismo degli ultimi cinquant’anni, che si intreccia inevitabilmente con quella del nostro Paese. Sul tema intervengono Giuliano Amato, Giorgio Parisi, Andrea Candela, Andrea Segrè, Emanuele Felice e Agnese Casadei.