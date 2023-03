Nella notte di Rai 3 “O anche no – Speciale” parla di autismo

Nella notte di Rai 3 in onda “O anche no – Speciale”, una puntata per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: le anticipazioni

In occasione della sedicesima “Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo”, venerdì 31 marzo alle 23.20 su Rai 3 e Rai Italia andrà in onda “O anche no – Speciale”. Paola Severini Melograni intervisterà la scrittrice Edith Bruck, con la quale affronterà una riflessione sul perché non si dovrebbe utilizzare il termine Asperger per identificare una delle tante sfumature dell’autismo.

Nel programma di inclusione sociale e disabilità, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, altre riflessioni saranno fatte con il pedagogista don Andrea Bonsignori, direttore di BreakCotto, impresa sociale che promuove l’inserimento in ambito lavorativo di persone con disabilità intellettiva. Seguiranno le interviste con Mimmo Pesce, conduttore radiofonico, attivista per la sensibilizzazione sull’inclusione delle persone con neuro-diversità, padre di un ragazzo autistico e autore di “Mio figlio è uno sgusciato. Sette parole e ½ sull’autismo”, e con Franca Garzotta e Mattia Gianotti, rispettivamente direttrice scientifica e supporto tecnologico del progetto 5A del PoliMI, un’iniziativa di supporto digitale per persone con disabilità intellettiva. Interverrà sul rapporto padre-figlio anche Daniele Mencarelli, autore di “Tutto chiede salvezza” e di “Fame d’aria”, incentrati sul tema dell’autismo.

Mario Acampa andrà a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove incontrerà Angela Esposito, insegnante di sostegno e divulgatrice, che sensibilizza sull’importanza di questa figura nella scuola italiana. Riccardo Cresci sarà a Roma presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la presentazione delle linee guida di intervento per persone autistiche e con disabilità intellettiva, promosse dal Forum italiano diritti autismo, dall’associazione Neuropeculiar e dal Corpo dei vigili del fuoco. Tutte le puntate e le stagioni precedenti di “O anche no” sono disponibili su Raiplay all’indirizzo http://www.raiplay.it/programmi/oancheno.