Esce oggi il cofanetto “Blackfield: An Accident Of Stars: 2004 – 2017”

Kscope presenta “Blackfield: An Accident Of Stars: 2004 – 2017”, cofanetto deluxe con 6 CD e 1 Blu-ray contenente i primi 5 album della band e concerti inediti

Kscope è lieta di presentare “Blackfield : An Accident Of Stars: 2004 – 2017”, la raccolta che per la prima volta riunisce i lavori della band dal 2004 al 2017. Il cofanetto deluxe contiene inoltre un libro di 64 pagine con note di copertina di Anil Prasad, che racconta gli inizi e la storia del viaggio dei Blackfield attraverso interviste con Steven Wilson e Aviv Geffen e foto rare. Si tratta di un’edizione speciale e limitata, con stampa unica

Nel cofanetto sono contenuti i primi cinque album (Blackfield / Blackfield II / Welcome to my DNA / Blackfield IV / Blackfiled V) e un CD bonus con l’incredibile concerto inedito della band al Paradiso Amsterdam nel 2011 (Live DNA).

A tutto questo si aggiunge un nuovissimo Blu-ray che contiene ‘Blackfield’, ‘Blackfield II’ e ‘Welcome To My DNA’ in formato 24bit 44.1kHz, ‘Blackfield IV’ e ‘Blackfield V’ in 5.1 Surround Sound e High Resolution 24-bit Stereo, oltre ai video promozionali della band di questo periodo e al film concerto del 2007 ‘Live in N.Y’.

”BLACKFIELD : AN ACCIDENT OF STARS : 2004 – 2017”

Blackfield (2004) Blackfield II (2007) Welcome to my DNA (2011) Blackfield IV (2013) Blackfield V (2017) Live DNA: Recorded at the Paradiso, Amsterdam, The Netherlands on 10th April 2011 – Previously unreleased Blu-ray – Blackfield Hi-Res + Live in N.Y. & Official Promo Videos