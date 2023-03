Su Rai 2 “Captain Phillips. Attacco in mare aperto”: la trama del film

In prima serata su Rai 2 “Captain Phillips. Attacco in mare aperto”. Tom Hanks protagonista del film candidato a sei Oscar: ecco la trama

Azione fra le onde e pirati dei nostri giorni: sono gli ingredienti di “Captain Phillips. Attacco in mare aperto”, film di Paul Greengrass candidato a sei premi Oscar con Tom Hanks protagonista, in onda giovedì 30 marzo alle 21.20 su Rai 2. Richard Phillips, comandante del cargo “Maersk Alabama”, sta navigando nelle acque del Corno d’Africa quando l’imbarcazione viene assalita da un gruppo di pirati somali. Constatato che a bordo non ci sono carichi preziosi, i pirati prendono in ostaggio il cargo e gli uomini dell’equipaggio, chiedendo dieci milioni di dollari in cambio della loro libertà.

Uomo saggio e pacifico, Phillips cercherà prima di risolvere la situazione con l’astuzia e poi con la diplomazia fino a che, messo alle strette, non avrà altra scelta che ricorrere all’azione. Specializzato in pellicole ad alta tensione (tra cui vari episodi della saga di Jason Bourne), il britannico Greengrass ha anche una vocazione per film ispirati a storie realmente accadute, come in questo caso.

“Captain Phillips” è infatti tratto dalla vera storia di Richard Phillips e del dirottamento del “Maersk Alabama”, prima nave da carico statunitense dirottata in 200 anni di storia navale. Tom Hanks recita in una parte su misura per lui, quella dell’uomo riluttante alla violenza che si trova costretto a difendere sé stesso e la giustizia.