Qualys espande TruRisk per grandi aziende e PMI

Qualys, Inc. annuncia l’espansione della sua piattaforma TruRisk per soddisfare le esigenze sia delle grandi organizzazioni che delle piccole e medie imprese

Qualys, Inc. – azienda pionieristica e leader di mercato nella fornitura di innovative soluzioni per IT, sicurezza e conformità basate su cloud ha annunciato l’espansione della sua piattaforma TruRisk per soddisfare le esigenze sia delle grandi organizzazioni che delle piccole e medie imprese. Le sue nuove offerte, i pacchetti VMDR TruRisk e Enterprise TruRisk Management, aiuteranno queste realtà a ridurre il rischio informatico nella loro infrastruttura e a promuovere la crescita del business.

I nuovi pacchetti di Qualys combinano la gestione delle vulnerabilità (Vulnerability Management Detection and Response, VMDR), la gestione delle patch e l’EDR multi-vettore in offerte personalizzate per le PMI. I pacchetti VMDR TruRisk, VMDR TruRisk FixIT e VMDR TruRisk ProtectIT, offrono soluzioni di cybersecurity all-inclusive, semplici e facili da implementare, per gestire, rimediare e proteggersi dalle continue minacce informatiche emergenti e ridurre i rischi.

“Il packaging e i prezzi convenienti consentono ai nostri partner di portare più offerte Qualys ai clienti e di semplificare il processo di onboarding” indicano dall’azienda. “VMDR TruRisk – FixIT ha cambiato il modo in cui affrontiamo i nostri rischi di cybersecurity. Ci aiuta a definire le priorità e ad affrontare per prime le vulnerabilità più critiche, consentendoci di concentrare le nostre limitate risorse sulle sfide più importanti. Grazie alla soluzione integrata di gestione delle patch, non abbiamo più bisogno di un team di amministratori dedicato alle patch e agli aggiornamenti manuali. VMDR TruRisk – FixIT è davvero una svolta per noi” ha dichiarato Jeff Sturm, VP Data Solutions & IT.

“Il rapido aumento delle vulnerabilità diffuse e la velocità con cui vengono utilizzate come armi mette i team di sicurezza e IT in difficoltà nel rispondere. È necessaria una piattaforma preventiva che riunisca tutte le fonti di dati sull’esposizione in un’unica visione correlata del rischio”, ha dichiarato Michelle Abraham, research director, Security and Trust di IDC. “Qualys Enterprise TruRisk Management, che sarà disponibile in anteprima all’inizio di marzo, soddisfa questa esigenza riunendo i dati provenienti da altri scanner e strumenti di vulnerabilità in un’unica piattaforma per offrire una prioritizzazione del rischio basata sui dati, in grado di favorire decisioni più intelligenti e una bonifica più rapida” precisano da Qualys.