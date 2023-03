Papa Francesco resterà al Gemelli per un’infezione respiratoria

Notte tranquilla per Papa Francesco al Gemelli, c’è attesa per la Domenica delle Palme. Il Pontefice è stato ricoverato ieri pomeriggio per un’infezione respiratoria

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli dove è ricoverato da ieri pomeriggio, secondo quanto apprende la Dire. Le udienze e le altre attività già calendarizzate per oggi e domani sono state annullate, mentre ferve l’attesa per la Domenica delle Palme. Da ciò che si apprende la celebrazione del Pontefice non sarebbe a rischio.

La notizia del ricovero del Papa ha colto tutti di sorpresa e in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Nei giorni scorsi il Pontefice ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e ieri pomeriggio “si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19)- si legge in una nota della Stampa vaticana- che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. Dagli esami effettuati non sono emersi problemi cardiaci e anche la tac toracica è risultata negativa. Ieri mattina il Papa aveva tenuto l’udienza generale in Piazza San Pietro con una catechesi incentrata sulla figura di san Paolo, prima di avvertire il malore che nel pomeriggio lo ha costretto a effettuare gli accertamenti e il successivo ricovero.

CEI: VICINANZA A PAPA FRANCESCO

“La Presidenza della CEI, a nome dei Vescovi italiani, esprime vicinanza a PAPA Francesco al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, assicurando la preghiera corale delle Chiese in Italia. Nell’augurare al Santo Padre una rapida ripresa, la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti”. Lo scrive in una nota riportata dalla Dire (www.dire.it) la Conferenza episcopale italiana.