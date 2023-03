Gli AlchemicA pubblicano l’album “Se Il sole Muore”

Nuovo album per gli AlchemicA che con “Se Il sole muore” sono al terzo lavoro in studio; frutto di un’esperienza maggiore e di influenze sempre diverse il nuovo disco è composto da 9 emozionanti tracce.

“Se il sole muore” è un concept album diviso in tre parti /atti: la prima parte tratta il tema della perdita e dell’angoscia, la seconda parte, attraverso un viaggio interiore, parla della speranza e della rinascita e l’atto finale è la consapevolezza e la serenità.

Il lavoro, che nasce e viene sviluppato durante la pandemia del 2020 per essere poi completato nel 2021, ha come tema principale quindi l’amore in tutte le sue forme.

Il titolo del disco, e la sua intera ispirazione, provengono dal romanzo -report giornalistico “Se il sole muore” di Orianna Fallacci pubblicato nel 1965.

Track list:

1) ADESSO DOVE SEI

2) UN ALTRO SEGNO NEL CUORE

3) SENZA DIRE ADDIO

4) LA BALLATA DEGLI EROI DEL NIENTE

5) IL SOLE MUORE

6) NELLA NOTTE UN FIORE

7) VOLEREMO ASSIEME

8) DENTRO DI TE

9) IL MARE CALMO

Glinascono nel 2004 dalla collaborazione tra Gianpiero Augusti (compositore, voce e chitarrista), il tastierista Marco Bertoli e il batterista Cosimo “Mimmo” Distratis, che escono da una precedente esperienza con la band Navajo.Il significato del nome fa riferimento alla trasformazione alchemica secondo il concetto di Jung, ovvero la trasformazione interiore che per la band è quella dei propri sentimenti in musica. Musica e testi diventano specchio dell’anima, fotografie del proprio mondo.

Dopo diversi avvicendamenti nella band alle chitarre e al basso, la band trova un affiatamento unico con l’entrata in squadra del bassista Michele Di Giusto. Si crea una sintonia perfetta con il batterista che dà vita ad un groove solido e potente ma delicato ed elegante quando serve.

Nel 2021 entra nella band Ivan Gandolfi detto “Gandi” e dopo una lunga selezione, gli AlchemicA, conquistano la finale al San Remo Rock che li porta sul palco del teatro Ariston. La band sarà nuovamente a San Remo per la

finale 2022 a settembre di quest’anno.

Proprio a San Remo avviene l’incontro con Chiara Beltrame che diventa la corista della band.

La formazione attuale si completa con l’importante entrata in formazione del chitarrista Davide Alessandrini.

La discografia della band vanta due album, il primo omonimo, il secondo “Difendimi da me”, entrambi pubblicati su tutte le piattaforme digitali.

Nel 2020 nel periodo pandemico, in lockdown, Augusti scrive tantissimo materiale ed inizia un’importante collaborazione con Fulvio Arnoldi che diventerà produttore artistico del nuovo disco, previsto in uscita per fine 2022, che si intitolerà “Il sole muore”. Dall’ascolto preliminare del nuovo lavoro e di alcuni concerti della band nasce l’interessamento dell’etichetta Sorry Mom! che porterà l’ingresso della band nella scuderia della stessa, ufficialmente nel marzo 2022.

Verso metà anno inizieranno le registrazioni anche del quarto Album, previsto in uscita nel 2023.