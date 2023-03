Su Rai Movie il film “Il mio profilo migliore”: ecco la trama

In prima serata su Rai Movie in onda “Il mio profilo migliore”: ecco la trama del film con protagonisti Juliette Binoche e François Civil

La finzione dei profili sui social network e il bisogno di essere amati raccontati in una pellicola a firma Safy Nebbou, con interpreti come Juliette Binoche, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling, Nicole Garcia e Claude Perron. Il film “Il mio profilo migliore”, in onda mercoledì 29 marzo in prima visione alle 21.15 su Rai Movie, inizia con la prima seduta psicoanalitica di Claire, la protagonista con la nuova terapeuta, la dottoressa Catherine Bormans, ed è strutturato come flashback derivanti dalla narrazione della protagonista che a mano a mano racconta la sua storia.

Claire Millaud, docente universitaria sulla cinquantina con un divorzio alle spalle e due figli in età scolare, ha una relazione con Ludo, un uomo molto più giovane di lei. Quando la donna si rende conto che l’amante vuole solo sesso e non è interessato ad altro, ferita nell’orgoglio, prende le distanze ma decide di seguirlo sui social, creandosi un profilo falso e spacciandosi per Clara, una ventiquattrenne affascinante e attraente. L’amore, però, è in agguato: facendo la conoscenza di Alex, un fotografo amico di Ludo, nasce tra i due una forte attrazione virtuale. Claire sembra così diventare improvvisamente la ragazza di un tempo e, tra chiacchiere e confessioni notturne al telefono, messaggi e chat, finisce per innamorarsi veramente di Alex. Tuttavia, si renderà conto che il mondo che ha creato si basa sulle menzogne, mentre i sentimenti che sta vivendo sono reali.