Previsioni meteo 29 marzo 2023: Primavera piena sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 marzo 2023: tempo stabile e temperature in graduale aumento con la rimonta dell’alta pressione

L’espansione di un promontorio anticiclonico determina condizioni meteo all’insegna della stabilità su tutta l’Italia con ampie schiarite. Nella giornata di oggi e nei prossimi giorni, l’alta pressione si andrà a rafforzare sul Mediterraneo con valori di pressione al suolo di circa 1025 hPa, con la saccatura depressionaria oramai allontanata sull’Europa orientale. Questo porta tempo stabile su gran parte dell’Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud e il transito di qualche velatura. Addensamenti da nuvolosità bassa si potranno avere sulle regioni del medio-alto versante tirrenico.

Qualche disturbo si potrà avere lungo l’arco alpino, parzialmente interessato dal flusso umido che scorre sull’Europa centrale. Temperature in aumento grazie all’avvezione calda da sud-ovest, con valori anche di 4-5 gradi sopra la media del periodo. Clima che quindi torna a farsi primaverile, specie al Centro-Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 marzo 2023.

AL NORD

Sia al mattino che al pomeriggio tempo per lo più stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito, nubi basse sulla Liguria con possibili pioviggini e isolati fenomeni sulle Alpi ma con neve a quote medio-alte. In serata ancora addensamenti da nuvolosità bassa sulla Liguria con possibili deboli piogge, asciutto altrove ma con velature anche compatte in transito.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e velature anche compatte in transito. In serata ancora tempo del tutto stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo foschie e nubi basse tra Toscana e Umbria. In Toscana in particolare giornata all’insegna del tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. Deboli piogge non escluse sulle zone settentrionali. Tra la sera e la notte ancora tempo per lo più asciutto ma con molte nuvole in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo ma con molte velature in transito sulle regioni peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve diminuzione su medio e basso versante tirrenico e Sicilia e in rialzo sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .