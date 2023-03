Parcheggiare in aeroporto a Milano è più facile con ParkingMyCar

Ecco a Milano ParkingMyCar che rende l’esperienza del parcheggio in aeroporto più intelligente, semplice e senza stress

Un solo servizio che permette agli automobilisti di prenotare online la propria sosta all’interno dei parcheggi in aeroporto e porto al miglior prezzo sul mercato. Proprio con questo obiettivo, a Milano, la startup innovativa ParkingMyCar , offre agli automobilisti un’esperienza di parcheggio smart, intelligente e facile.

Fondata da Mattia El Aouak per offrire un nuovo modo di vivere la mobilità nel settore del parking, la start up italiana nata nel 2019, si configura come piattaforma web di prenotazione della sosta, offrendo la possibilità agli utenti di cercare parcheggi, comparare prezzi e scegliere quello più conveniente.

ParkingMyCar ha infatti creato un ecosistema integrato e interamente digitale grazie al quale è in grado di offrire in un unico touchpoint innovativo, innumerevoli soluzioni e tipologie di prenotazione che vanno incontro alle esigenze dell’utente.

Trovare parcheggio prima di partire per un viaggio ormai non è più un problema grazie a ParkingMyCar, il comparatore che consente di prenotare e pagare uno stallo di sosta in anticipo e senza problemi, nei pressi di aeroporti e porti.

Oltre a parcheggi certificati, comodi e videosorvegliati, ParkingMyCar, offre gratuitamente il servizio di transfer dal parcheggio all’aeroporto – tramite il servizio navetta che garantisce all’automobilista di arrivare al terminal velocemente a qualsiasi ora – insieme al prezzo più conveniente sul mercato, alla possibilità di rimborso totale o modifica gratuita della prenotazione, entro 24h prima dell’arrivo in parcheggio. Infine, la piattaforma permette di visualizzare le coordinate GPS del parcheggio, per trovare il posto prenotato con estrema facilità e senza stress, insieme al servizio Premium “tieni tu le chiavi”, grazie al quale si possono portare con sé le chiavi della propria auto, senza lasciarle in parcheggio.

I numerosi servizi offerti sono adatti a tutti coloro che hanno bisogno di lasciare la propria macchina in vista di una viaggio che cominci da un aeroporto o porto, garantendo all’utente una partenza senza preoccupazioni, che gli permetterà di godersi ancor di più il proprio soggiorno e/o vacanza.

Una nuova esperienza di parcheggio, a Milano e in tutta Italia, fruibile in modo smart da piattaforma web per parcheggiare senza stress e risparmiando

Scegliere e prenotare il proprio parcheggio con ParkingMyCar è semplice e intuitivo: basta inserire l’aeroporto di partenza, le date e gli orari di check-in e check-out per visualizzare un’ampia lista di parcheggi disponibili, che possono essere selezionati in base ai servizi offerti, al prezzo, alle recensioni e alla modalità di pagamento che si vuole utilizzare.

La startup incentiva un servizio utile e funzionale all’utente, al fine di rivoluzionare il mondo della mobilità, trasformando l’esperienza di parcheggio nel nostro Paese, attraverso una soluzione tecnologica all’avanguardia, in grado di far trovare posteggi ovunque ci si trovi.

“Con ParkingMyCar è possibile prenotare direttamente online e parcheggiare l’auto in modo facile, veloce e senza stress all’interno dei parcheggi nei pressi dell’aeroporto, custoditi, certificati e gestiti da personale qualificato dove si può lasciare l’auto in totale sicurezza al prezzo più conveniente sul mercato” – afferma Mattia El Aouak, Founder e Ceo di ParkingMyCar.

Ad oggi ParkingMyCar è presente nei principali porti ed aeroporti italiani e copre, con i suoi servizi di parcheggio, più di 40 città su tutto il territorio nazionale.