Lamette tornano sulla scena musicale con “Paracadute”

I LAMETTE, tornano con “PARACADUTE“, il nuovo singolo in radio e digital per Aurora Dischi / Ada Music Italy. Il brano inserito in New Music Friday Italia e Scuola Indie di Spotify e Novità Indie Italiano di Amazon Music, arriva dopo la pubblicazione del primo EP “100 BPM“. Il testo affronta il tema del cambiamento, quel momento nella vita in cui sentiamo di dover spiccare il volo, andando oltre le resistenze e la difficoltà. Le persone evolvono e non sempre lo fanno tutte insieme nella stessa direzione.

Sonorità che spaziano tra Indie-Pop, Alt-Pop e Urban, quelle del duo piacentino che per questa canzone, prodotta da Alessandro Landini, sceglie un mood fresco ed energico.

“Con questo brano – raccontano i Lamette – abbiamo cercato di tornare un po’ ai vecchi tempi, quando ci si ritrovava in saletta per scrivere insieme usando un approccio più istintivo e viscerale. PARACADUTE infatti, è nata durante una session in sala prove con il nostro produttore, partendo da un riff di chitarra”.

LAMETTE è un progetto nato nel 2020, composto da Vasco Cassinelli e Cristian Pinieri. Il duo piacentino, distribuito da ADA Music Italy, ha totalizzato oltre 400 mila streams su Spotify che li ha inseriti più volte nelle playlist editoriali, New Music Friday Italia, Graffiti Pop, Scuola Indie, Una Vita In Università e la playlist ufficiale di Xfactor 2021. Tra le esperienze più rilevanti l’esibizione live al Deejay On Stage di Radio Deejay insieme a Noemi, Carl Brave e Mahmood e la partecipazione alle audition di XFactor 2021, la quale messa in onda ha anche ottenuto il sostegno di Morgan che ha ripubblicato la performance complimentandosi per il riarrangiamento del brano. Nel 2020 il brano “quando ti spogli” è una delle canzoni più ascoltate sulla playlist “Scuola Indie” di Spotify ed entra in rotazione radiofonica su “Radio Zeta, lo stesso anno realizzano con Simone Sproccati il singolo “Tu mi fai” negli studi del producer Michele Canova, il brano è stato trasmesso da alcune radio tra cui “Rai Radio 2 Indie”. Il 22 ottobre 2021 pubblicano “Mi piaci cosi” in collaborazione con la cantautrice Tamì (Uma Records / Sony Italy), brano restato per diverse settimane tra le prime posizioni della playlist editoriale “Scuola Indie”. L’ultimo brano “Plastica è stato inserito in New Music Friday Italia e Scuola Indie di Spotify, New Music Daily e Super Indie di Apple Music, Novità indie Italiano e Pop 2.0 di Amazon Music. Si classificano secondi allo storico festival milanese di Sannolo. Il primo EP “100 bmp” è stato presentato su Rds Next e Tgcom 24 e Radio Lattemiele e la focus track “gocce blu” è stato inserita da spotify in New Music Friday Italia e Graffiti pop. Durante l’estate sono stati impegnati in una serie di appuntamenti live e festival