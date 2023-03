Forte scossa di terremoto in Molise: epicentro a Montagano

Terremoto, forte scossa in Molise: magnitudo 4.6, oggi scuola chiuse. L’epicentro a Montagano, a 10 chilometri da Campobasso

Una forte scossa di terremoto si è verificata nella notte in Molise: la terra ha tremato quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte, per la precisione alle 23.52. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia) nella provincia di Campobasso, a due chilometri da Montagano, con ipocentro a una profondità di circa 23 chilometri. La città di Campobasso si trova circa 10 chilometri a sud dell’epicentro. La scossa, spiega la Dire (www.dire.it), è stata avvertita anche a molti chilometri di distanza: l’hanno avvertita infatti anche cittadini che vivono in Puglia, Campania, Abruzzo e Lazio.. Una scossa di assestamento, di magnitudo 2.6, è stata avvertita alle 6.43.

Nella notte, nella zona di Campobasso centinaia di persone sono scese in strada e le chiamate hanno intasato il centralino dei Vigili del fuoco. La scossa è stata avvertita in modo più forte nei Comuni di Montagano, Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido. Al momento, però, stando a quanto riferito dalla Protezione civile e dai Vigili del fuoco, non sono stati segnalati danni a persone o cose. A Campobasso e in tutti i Comuni dell’epicentro oggi 29 marzo scuole e asili resteranno chiusi in via precauzionale.