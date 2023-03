A “Mixer” su Rai Storia i faccia a faccia con Catherine Deneuve e Pippo Baudo

Lo storico “Faccia a faccia” del 1989 con Pippo Baudo sul suo momentaneo addio alla Rai e quello del 1988 con Catherine Deneuve, icona della bellezza francese: pagine di tv da rivedere in “Mixer. Vent’anni di televisione” – in onda mercoledì 29 marzo in prima serata su Rai Storia – per continuare il viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità.

Per la pagina della musica nel 1986 Stefania Casini percorre con Eros Ramazzotti il quartiere romano dove il giovane cantautore è cresciuto e si è formato e da dove è partito per una grande carriera internazionale. Tra le testimonianze di vecchi amici, la nuova stella della musica italiana affronta temi come le difficoltà e le opportunità della periferia, il suo genere di musica preferita, la sua tipologia di donna ideale e come nascono le sue canzoni. Chiudono la puntata i Mixerabili con gli sketch, fra gli altri, di Syusy Blady, Patrizio Roversi e Vito (Stefano Bicocchi).