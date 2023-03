Per il cane stressato la soluzione è il cappotto rilassante ThunderShirt

ThunderShirt è la novità di Ceva Salute Animale: un cappottino rilassante per la tranquillità dei cani nei momenti di stress

Ceva Salute Animale, pioniera nello studio del comportamento animale, presenta una nuova soluzione per la tranquillità degli amici a 4 zampe: il cappottino rilassante ThunderShirt. “Proprio come accade a noi umani, essere abbracciati e contenuti fisicamente nei momenti di sconforto dà grande sollievo anche ai cani” racconta Francesca Frigerio, Responsabile Marketing di ThunderShirt, oltre che delle linee Adaptil e Feliway di Ceva Salute Animale. “Succede anche ai neonati, che – se abbracciati con la tecnica dello swaddling – si tranquillizzano, poiché si interviene limitando la possibilità di movimenti incontrollati: lo stesso accade ai nostri amici a quattro zampe quando sono avvolti in una fasciatura delicata come quella di ThunderShirt”.

Il cappottino calmante ThunderShirt è una soluzione naturale che, riprendendo il design di una fascia per neonati, applica una pressione delicata e costante sul corpo del cane e lo induce a rilassarsi pressoché immediatamente nei momenti in cui potrebbe provare stress. Negli Stati Uniti, dove è già molto diffuso, ha ricevuto grandi apprezzamenti dai professionisti e dagli oltre 7 milioni di pet owner che lo utilizzano.

Dal design brevettato, ThunderShirt si presenta come un indumento sottile, leggero ed elastico per “abbracciare” applicando la giusta pressione. Di colore neutro (grigio) con bande riflettenti, il cappottino è molto facile da indossare e togliere, senza la necessità di far passare il muso e le zampe da specifici fori. Il cappottino, inoltre, si adatta alle diverse razze e strutture corporee vestendo il cane in modo aderente. Il suo tessuto è traspirante e ne consente l’utilizzo in tutte le stagioni.

Quando serve l’abbraccio rilassante di ThunderShirt?

Nella vita quotidiana, sono tante le circostanze in cui un cane si trova ad affrontare momenti stressanti: da una recente ricerca[1] risulta infatti che circa il 72,5% dei cani presentino una qualche forma di comportamento problematico. Oltre il 30% ha paura dei rumori forti, circa il 30% è genericamente pauroso, quasi il 25% teme le altezze, una percentuale tra il 15% e il 20% mostra aggressività, comportamenti compulsivi, disattenzione, iperattività o impulsività non motivati, e, non da meno, circa il 7 % reagisce con stress alla separazione dal proprio amico umano anche se per poco tempo. Il più delle volte le paure sono causate da situazioni che, purtroppo, possono ripresentarsi molto frequentemente nell’arco della vita di un cane – è il caso dei fuochi d’artificio o di un temporale fragoroso, di qualche ora di solitudine in casa o un normale viaggio e sessioni di addestramento o visite dal veterinario – e dunque causare disagio intenso e prolungato oltre che per se stesso anche per tutta la sua famiglia.

Come sa bene chi vive con un cane i segnali più comuni che comunicano la paura o lo stress sono l’agitazione, ansimare, nascondersi, sbavare eccessivamente, scavare, ululare, graffiare e masticare in modo distruttivo, effettuare movimenti ripetitivi o anche sbadigliare di continuo.

“Se sappiamo con anticipo che si presenterà una situazione stressante, il consiglio è quello di far indossare ThunderShirt dai 15 ai 30 minuti prima in modo che reagisca con maggiore serenità” suggerisce Frigerio.

ThunderShirt, dall’azione meccanica, è anche adatto ad un utilizzo combinato con i feromoni di Adaptil Spray, lo spray che riproduce i feromoni appaganti materni che mamma cane trasmette ai suoi piccoli. I feromoni inviano un messaggio di naturale tranquillità ai cani aiutandoli ad affrontare con serenità i momenti stressanti. Per questo, per un’efficacia massima viene consigliato di spruzzare Adaptil Spray sul ThunderPatch e aspettare 15 minuti prima di farlo indossare al cane.

ThunderShirt, al primo posto tra i cappottini calmanti in USA, ritenuto efficace nell’80% dei casi, in Italia è già disponibile nei migliori negozi per animali e su Amazon.it e Ebay.it, in 5 diverse taglie per cani da 4 a 50 kg al prezzo di 29,90 euro nella taglia X-Small (>4-6kg), 32,90 euro nella taglia Small (>6-11kg), 34,90 euro nella taglia Medium (>11-18kg), 36,90 euro nella taglia Large (>18-29kg) e 39,90 euro nella taglia X-Large (>29-50kg).

Il potere di un abbraccio: gli studi scientifici sull’efficacia di ThunderShirt

ThunderShirt pone le sue basi su alcuni studi scientifici[2], tra cui alcuni pubblicati anche sul Journal of Veterinary Behavior – rivista internazionale che si occupa di tutti gli aspetti della medicina comportamentale veterinaria, con particolare attenzione alle applicazioni cliniche e alla ricerca – che affermano che “i cappotti a pressione possono avere piccoli ma benefici effetti in caso di comportamenti da stress, ThunderShirt, in particolare, può essere utilizzato per aiutare i cani a cui è stata diagnosticata l’ansia”.

