Volo Altissimo incontra i ragazzi delle scuole

All’Istituto Paritario Arcivescovile Santa Caterina di Pisa si è tenuto un incontro tra l’Artista Volo Altissimo e i ragazzi del liceo dell’istituto Santa Caterina. Il mondo della musica e dell’istruzione si sono incontrati per trasmettere il messaggio cardine della filosofia di Volo Altissimo che si rispecchia nella sua musica ossia “Lascia che la tua luce risplenda”.

Forse per la prima volta nella storia recente un’artista di soli 25 anni nel pieno della sua evoluzione personale e artistica incontra i ragazzi di un liceo per narrare la sua esperienza di vita.

Non si tratta solo di musica: l’artista vuole trasmettere alle nuove generazioni spunti della sua esperienza, della sua mentalità, della sua vita.

Volo Altissimo ha condiviso che cosa lo ha spinto a essere artista, quali sono state le tappe che hanno forgiato in lui una determinazione, una perseveranza, una fede verso la vita, verso quella che lui stesso definisce luce.

“Lasciate e permettete a voi stessi di guardarvi dentro e di scoprire la propria luce, la propria unicità che vi contraddistingue da tutti gli altri e puntate ad alimentarla sempre, siate fedeli a chi siete veramente, nel profondo andando oltre le convenzioni e gli schemi comuni. Non sono diverso da voi, io sono come voi e sono qui oggi per regalarvi un segreto, un segreto che è stato smarrito nel corso del tempo: non esiste l’impossibile, esiste solo l’idea ma se è solo un’idea significa che potete cambiarla e se cambiate l’idea allora tutto è possibile, qualunque cosa voi abbiate dentro.”