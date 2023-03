Usare in sicurezza i trabattelli: lo spiega il nuovo quaderno Inail

Disponibile online, è dedicato ai trabattelli l’ultimo volume dei quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili, che si affianca all’analoga trattazione scientifica già pubblicata nel 2022. Nona monografia della collana curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), la pubblicazione è la terza edizione dedicata ai trabattelli, aggiornata alle più recenti norme tecniche di riferimento. Contiene sintetici approfondimenti tematici rivolti ai soggetti, che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, e si configura come uno strumento di orientamento utile per conoscere leggi, norme e circolari che disciplinano questa tipologia di strumenti di lavoro.

Una collana tematica per prevenire il rischio infortunistico nei cantieri. La collana realizzata dal Dit è suddivisa in nove diverse monografie, dedicate a vari ambiti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Dagli ancoraggi alle casseforme, dai ponteggi fissi alle reti di sicurezza, ogni opuscolo affronta un tema specifico in modo sintetico ed esauriente.

Caratteristiche e utilizzo dei trabattelli. I trabattelli sono strutture temporanee dotate di ruote, utilizzate in molteplici attività nei cantieri, soprattutto quando vi è la necessità di eseguire attività di breve durata ad altezze non particolarmente elevate. Sono definiti “ponti su ruote” dall’articolo 140 del decreto legislativo 81/2008, che ne chiarisce modalità corrette di utilizzo e caratteristiche di idoneità. Nell’opuscolo vengono definiti anche i requisiti di conformità alla norma nazionale Uni 11764:2019 e internazionale Uni En 1004-1:2021.

Uno strumento di facile consultazione per i lavoratori edili. Anche la pubblicazione sui trabattelli è accompagnata da illustrazioni esemplificative di ausilio per la formazione e l’informazione dei lavoratori che li utilizzano nei cantieri. Le soluzioni grafiche facilitano notevolmente la comprensione dei contenuti, consentendo anche ai lavoratori stranieri di poter facilmente apprendere il corretto utilizzo di queste attrezzature provvisionali.

Per le imprese un quaderno tecnico sulla normativa di riferimento. L’opuscolo fornisce informazioni molto dettagliate anche sulla normativa di riferimento relativa al loro uso. Espone le metodologie operative previste dalla legislazione vigente per la riduzione dei rischi di infortuni sul lavoro e costituisce un riferimento per il miglioramento organizzativo e logistico delle piccole e medie imprese del settore.