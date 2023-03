UNA torna con la canzone “Stella polare”

“Stella polare” è il nuovo singolo della cantautrice UNA, fuori per la label Ondesonore Records. “Stella Polare” è una promessa, un tatuaggio da imprimersi nella mente per ricordare che è proprio quando sembra non esserci più nulla per noi che la magia accade”. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e le radio a partire da oggi, non perdete l’occasione di ascoltare questo pezzo straordinario e di supportare UNA nel suo percorso artistico.

Elena Maule è una cantautrice di Vicenza. Il suo nome d’arte è UNA, un nome scelto per rappresentare la metà della sua anima che è sempre vissuta nella penombra dell’altra metà, quella che si chiama Elena. UNA rappresenta la tempesta tropicale, multiforme e imprevedibile, senza filtri e caotica, mentre Elena è più prudente, una procrastinatrice cronica, stabile e delicata. Elena ha tenuto separate le due identità a lungo, ma con il tempo UNA ha cominciato a farsi sempre più spazio fino a reclamare il bisogno di essere una presenza costante di tutti i giorni. UNA nasce dalla necessità di sentirsi unica, UNA, ma anche dalla consapevolezza di essere come chiunque altro, UNA qualunque. Ora, finalmente, UNA è al timone ed è pronta a trasformare in arte tutto ciò che Elena ha vissuto. Nella vita a volte bisogna perdersi per ritrovarsi: UNA si era persa ma ora ha cose da dire, storie da raccontare e canzoni da scrivere che vi condurranno in un viaggio stupendo, onesto, vorticoso e bizzarro.