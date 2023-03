Bando “Gianni Bonadonna”: borsa di studio a Eleonora Calabretta

A conferma del comune impegno nel promuovere la formazione di medici-ricercatori in oncologia e per l’oncologia, Fondazione Gianni Bonadonna, con il sostegno del Gruppo Prada, e Fondazione AIRC sono liete di annunciare la vincitrice del secondo bando per borse di studio all’estero in memoria del pioniere dell’oncologia medica, Gianni Bonadonna.

L’annuncio è arrivato per la scorsa Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza: una giovane ematologa e ricercatrice, Eleonora Calabretta, ha meritato la borsa di studio nell’ambito dell’edizione 2022 del bando. La borsa di studio prevede un periodo all’estero di tre anni in un prestigioso istituto oncologico internazionale, il Dana-Farber Cancer Institute, dove l’ematologa potrà confrontarsi con nuovi approcci di studio e avviare il progetto di ricerca, incentrato sul linfoma non-Hodgkin, per dare nuove speranze a tanti pazienti affetti da questa patologia.