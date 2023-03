Tornado devasta il Mississippi: oltre 20 morti e decine di dispersi

Un violentissimo tornado si è abbattuto sul Mississippi nella serata di ieri: ci sono almeno 23 vittime e dispersi. Black out per migliaia di persone

Un tornado ha investito nella serata di ieri il Mississippi: ci sono decine e decine di feriti e i morti registrati fino a ora sarebbero più di 20. Sullo stato americano si è abbattuta un’ondata di maltempo, con temporali violentissimi e vento: molte case hanno perso il tetto e ci sono intere aree rimaste senza elettricità. Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, su Twitter ha fatto il numero di 23 vittime. Ci sono poi anche alcune persone disperse, almeno quattro.

I video e le immagini che si trovano in rete sono impressionanti. Il violento tornado, ieri sera, si è verificato intorno alle 20 (in Italia erano le 2 di notte): il vento ha strappato i tetti dalle case, ci sono intere cittadine devastate e i blackout che si sono verificati in diverse zone dello stato hanno lasciato al buio migliaia di persone. Nelle immagini si vedono alberi e case abbattute, ma anche elettrodomestici e mobili che sono stati trascinati fuori dalle abitazioni dalla terribile violenza dell’improvvisa tempesta di vento. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca e salvataggio nelle zone più colpite, tra cui Silver City e Rolling Fork.

Ecco le parole del governatore Tate Reeves: “Almeno 23 cittadini del Mississippi sono stati uccisi dai violenti tornado della scorsa notte. Sappiamo che molti altri sono rimasti feriti. Le squadre di ricerca e soccorso sono ancora al lavoro“.

Questa l’allerta diffusa dal Servizio meteorologico nazionale: “Siete in una situazione di pericolo di vita, i detriti volanti possono essere letali per chi non è al riparo. Le case mobili saranno distrutte. È probabile che si verifichino danni considerevoli a case, aziende e veicoli ed è possibile la distruzione completa”.