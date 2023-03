“Come un cane” è il nuovo brano dei Radiokaos

I Radiokaos presentano il loro nuovo brano “Come Un Cane”: sulle piattaforme streaming una ballad rock melodica nel loro perfetto stile

“La fedeltà è una virtù che spesso può essere messa alla prova”. “Come Un Cane” il nuovo singolo dei RadioKaos, non vuole essere soltanto una rock ballad, ma piuttosto un punto di riflessione su come, alcune volte, ci lasciamo sedurre dalle tentazioni che rischiano di rovinare le cose a cui più teniamo nella vita e che ci fanno stare veramente bene. Così come per il primo singolo “ Brava Giulia”, Il brano è stato Inciso presso gli Snake Studio / Murdock Production con la collaborazione di Guglielmo Nodari e la produzione affidata a Icaro Tealdi.

“Come Un Cane” è uno dei quei brani nati per caso da una semplice espressione: “tornare con la coda tra le gambe”, una semplice frase fatta ma piena di significato. La figura del cane è sempre associata alla fedeltà ed essere fedeli, ad un amico piuttosto che ad una compagna/o, è secondo me una delle qualità più rare e importanti. Certo a volte la vita ti mette davanti a delle tentazioni alle quali, nella maggior parte dei casi specialmente quando si è più giovani, non riesci a dire di no, però arriva un momento in cui ti guardi allo specchio e capisci che in realtà “il gioco non vale la candela”.

Spotify: https://open.spotify.com/track/1IZIzWD2wwgJvGw3sWBsO7?si=a6a584fb46bd495e

I “Radiokaos” sono gruppo musicale formatosi nel 2021 per iniziativa del cantante e polistrumentista Andrea “ Accio” Alivernini che, essendo il principale autore, cantante e strumentista, ne è anche l’unico membro fisso e responsabile.

Il progetto prende vita nell’inverno del 2021 grazie all’incontro tra Accio Alivernini e Luca Del Rosso (basso e cori) negli studi di “Radio Kaos Italy”. I due iniziano subito a lavorare sui testi e le musiche pensate da Accio e, dopo una lunga ricerca, riescono a mettere su una prima formazione.

Grazie all’incontro con Cristian Di Felice, CEO della Garage Noise Label, i “Radiokaos” hanno l’opportunità di esibirsi in alcuni tra i locali di musica live più importanti della scena Romana ( Traffic; Le Mura; Planet; Kill Joy).

Nell’estate del 2022 iniziano le incisioni del primo singolo “ Brava Giulia” che viene pubblicato ufficialmente il 1°novembre. Ora esce il secondo brano della band “Come Un Cane” una rock ballad in stile “Radiokaos”.