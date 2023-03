Su Rai Storia “La grande sfida” dell’ambientalismo

La storia dell’ambientalismo a “La grande sfida”, un programma di Rai Cultura firmato da Clemente Volpini e Fabrizio Marini, in prima serata su Rai Storia

La storia dell’ambientalismo dalla prima rivoluzione industriale al 1972: con Carla Oppo, via a “La grande sfida”, un programma di Rai Cultura firmato da Clemente Volpini e Fabrizio Marini e scritto con Ilaria Dessi per la regia di Fedora Sasso, in onda in due appuntamenti in prima visione da venerdì 24 marzo alle 21.10 su Rai Storia.

In primo piano le conseguenze dello sviluppo economico moderno, la nascita dei movimenti ambientalisti, le prime leggi contro l’inquinamento, la questione della salute pubblica, l’istituzione dei parchi nazionali durante il ventennio e poi il secondo dopoguerra dalla tutela del paesaggio prevista dalla Costituzione fino alla nascita dell’associazione Italiana Nostra e alla pubblicazione nel 1972 del rapporto The Limits to Growth redatto da un gruppo di studiosi dell’Istituto di tecnologia del Massachusetts su proposta del Club di Roma.

Ad accompagnare il programma in questo viaggio sono Giuliano Amato, Gabriella Corona, Emanuele Felice, Giorgio Parisi e Luigi Piccioni.