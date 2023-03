Rayan & Intifaya in radio con “Nuova era”

“Nuova Era”, il nuovo singolo di Rayan & Intifaya, invita a non snaturarsi mai: il brano è in radio e sulle piattaforme digitali

È disponibile da oggi in digitale, distribuito da Believe, “Nuova Era”, il nuovo singolo di Rayan & Intifaya. Prodotto da Thomie, kiiddd_k e Gyard, il brano vuole trasmettere alla nuova generazione la voglia di esprimersi senza compromessi, senza snaturarsi, senza mai piegarsi, rimanendo sempre se stessi al 100%.



L’attitudine dei due rapper fratelli, sin dagli esordi, è quella di seguire le proprie vocazioni, coltivare il proprio stile e mantenere le proprie identità. E in questo nuovo singolo affrontano il tema a modo loro: “Il primo limite in questo gioco – raccontano – sta proprio nel porsi un limite. Consapevoli che rischiamo di non essere compresi, fin dalla pubblicazione dei primi singoli siamo certi che nulla, nemmeno una major o un nuovo trend, potrà mai cambiare la nostra maniera di fare e intendere la musica. In questo senso ci sentiamo rappresentanti di una ‘nuova era’”.

Rayan (1998) e Intifaya (1993), fratelli di sangue, sono due rapper di origine palestinese nati e cresciuti a Padova. Dopo aver mosso i primi passi nella musica durante l’adolescenza ed essersi fatti notare, anche da solisti, per il loro stile originale, i due conquistano sempre più attenzioni da parte del pubblico, dei media e delle piattaforme streaming entrando in varie playlist rilevanti. Dal 2019 pubblicano musica con costanza puntando su originalità e qualità e, di conseguenza, arrivano le prime collaborazioni importanti come quelle con Villabanks in “Dope”, con Touchè in “Sa7bi” (brano che è vicino ai 12 milioni di streaming su Spotify) e con i 2nd Roof che producono la loro “Moonlight”. A giugno 2022 pubblicano “Dark Days”, il loro primo album ufficiale con i featuring di Nitro, Mambolosco, Speranza e CRVEL. L’album viene subito apprezzato sia dagli addetti ai lavori sia dal pubblico e, a novembre 2002, ne esce una versione ampliata con l’aggiunta di 4 brani inediti (con J Lord ospite in uno).

