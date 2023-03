“La prima volta non si scorda mai” al Teatro Nuova Sala Gassman di Civitavecchia venerdì 24 e sabato 25 marzo alle ore 21 (biglietto a 12 euro)

Tournée romana per la divertentissima commedia “La prima volta non si scorda mai” di Marco Cavallaro. Sul palco, Niko Ferrucci, Mauro Stante, Sergio Cardinale, Patrizia Battaglia, Tony Skandal e Sabrina Lucarelli. Audio e luci di Salvo Ribbera, aiuto regia di Valentina Falco, costumi e acconciature di Diego Comandone.

Lo spettacolo si svolgerà al Teatro Nuova Sala Gassman di Civitavecchia (RM) venerdì 24 e sabato 25 marzo alle ore 21 (biglietto a 12 euro) e domenica 26 marzo alle ore 18 presso il Teatro Civico di Rocca di Papa (RM). Biglietto a 15 euro

Sinossi

Marcello ha passato gli ultimi 35 anni della sua vita tra moglie, figli, nipoti e a saldare e smerigliare acciaio in fabbrica. La sua è sempre stata una vita normalissima dove il massimo era andare al cinema tutti insieme la domenica pomeriggio. A Marcello manca solo un anno per andare in pensione e godersi finalmente la vita in pieno. Sua moglie progetta già una crociera in giro per il mondo e la ristrutturazione della casa.

Marcello sa che un anno passa in fretta tra una saldatura e l’altra. Marcello però non sa che in pensione non ci andrà. Il riassetto dell’azienda produce licenziamenti a catena e lui rientra in questi. Cosa fare? Comunicare alla moglie l’avvenuto licenziamento e mandare in fumo tutti i suoi progetti? Trovare un nuovo lavoro per pagarsi l’ultimo anno di contributi? Oppure fare l’unica cosa che possa risolvere subito il problema? Una rapina!!!

Con l’aiuto di due suoi colleghi, anch’essi licenziati, mettono su il colpo del secolo se non fosse per un piccolo particolare: nessuno di loro è un ladro.

Torna l’autore di “Se ti sposo mi rovino”, “That’s amore” e “Pericolo di coppia” Marco Cavallaro in una nuova spassosissima commedia dove l’arte di arrangiarsi la fa da padrone e dove si riderà tra acciaio, zeppe, lustrini e musica anni 70/80. La prima volta non si scorda mai… e che prima volta!!!

Compagnia esecutrice Campotheatro

Regia Marco Cavallaro

Con: Niko Ferrucci, Mauro Stante, Tony Skandal, Sergio Rosa Cardinale,

Patrizia Battaglia e Sabrina Lucarelli