Findomestic e Fotovoltaico Semplice uniscono le forze

Nasce la nuova partnership siglata tra Fotovoltaico Semplice, brand di proprietà di IMC Holding, e l’istituto di credito Findomestic, parte del Gruppo BNP Paribas

Sostenere attivamente le esigenze delle famiglie italiane che vogliano dotarsi di un sistema fotovoltaico per le proprie abitazioni, garantendo a tutti un accesso facilitato alle rinnovabili.

È questo l’obiettivo con cui nasce la nuova partnership siglata tra Fotovoltaico Semplice, brand di proprietà di IMC Holding, e l’istituto di credito Findomestic, parte del Gruppo BNP Paribas.

Attivo da oltre 15 anni nel settore fotovoltaico e impianti rinnovabili a livello nazionale, Fotovoltaico Semplice è stato tra i protagonisti del Superbonus, misura di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici su larga scala, introdotta dal Governo nel 2020.

L’intervento, tra i più apprezzati dagli italiani come attestato dai dati dell’Agenzia nazionale Enea, resterà attivo anche per tutto il 2023 con una detrazione fiscale che dal 110 passa al 90%, per il miglioramento di almeno due livelli della classe energetica dell’edificio, grazie ad esempio all’installazione di un impianto fotovoltaico dotato di pompa di calore, ibrida o elettrica.

“L’idea di questa partnership con Findomestic – spiega il CEO di Fotovoltaico Semplice Daniele Iudicone – nasce per fornire ai clienti privati delle soluzioni finanziarie per accedere agli impianti di energia rinnovabile in maniera molto semplificata.

La collaborazione ci consentirà infatti di finanziare tutte le tipologie di clienti per la realizzazione di impianti con batterie e pompe di calore, venendo incontro per la prima volta anche alle partite IVA, storicamente la categoria più difficile da approcciare proprio per la mancanza di un’offerta finanziaria adeguata e cucita su misura per loro.

L’accesso degli utenti al mondo fotovoltaico sarà quindi garantito da piani rateali molto agevolati e sostenibili, e ciò ci consentirà di ampliare la nostra utenza e il numero di potenziali clienti su tutto il territorio nazionale, e al contempo di iniziare a gestire le richieste che arrivano da attività commerciali e piccole industrie che hanno necessità di ottimizzare i costi energetici.

Ciò dimostra senza dubbio un interesse crescente verso il settore.

Avere un partner finanziario stabile e prestigioso come Findomestic – parte del Gruppo BNP Paribas, con il quale abbiamo già una partnership attiva in merito al Superbonus e alla relativa cessione del credito da oltre un anno – consentirà inoltre di presentare sul mercato un’ampia varietà di offerte ad hoc, affinché tutti possano beneficiarne”.