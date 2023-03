Claudia Sacco in radio e in digitale a “Testa bassa”

“Testa Bassa” è il nuovo singolo della giovanissima artista Claudia Sacco: il brano è online sulle piattaforme digitali e in radio

Questo brano parte dalla difficoltà di dire a qualcuno che prova attrazione nei propri confronti i motivi per cui si è sicuri che non potrebbe mai funzionare.

Le ragioni possono essere tante, ma se si è troppo diversi può essere meglio non andare oltre, per evitare perdite di tempo e inutili sofferenze.

Nella visione dell’autrice è molto meglio essere chiari fin dall’inizio, per non correre il rischio che l’altra persona ci rimanga male e finisca per tornare alla sua vita normale sentendosi ferita, a testa bassa, per colpa di una storia da sempre destinata a finire.

Giovanissima cantautrice classe 2006, Claudia Sacco inizia a prendere lezioni di canto individuale a 4 anni (CDPM di Bergamo), a 10 anni entra nel Coro Voci Bianche Gli Harmonici di BG, diretto dal M.o Fabio Alberti.

Dai 12 anni prende lezioni di pianoforte. Ora ha 16 anni ed ha appena concluso il 3° anno del Liceo Musicale di LI dove studia canto e pianoforte. Frequenta inoltre il corso di presenza scenica col M.o Campagnoli, di perfezionamento vocale col M. Pitteri e di chitarra col M. Daniele Pistocchi. Nel 2014 Tour Music Fest e nel 2017 partecipa al 34° concorso polifonico nazionale “Guido d’Arezzo” ad Arezzo

Nel 2019 vince il 1° premio al 6° Concorso corale Città di Riccione e l’anno successivo il 1° premio al Concorso Voci D’Oro e Dintorni di Montecatini Terme, categoria Junior con “Cuori Per Bersagli”, di cui ha scritto la musica.

Nel 2021 partecipa al talent The Coach (La7Gold) e nel 2022 riceve il premio per la “Miglior Melodia” al concorso Musica E’.

Debutta nel febbraio 2020 con il primo singolo “Piume Di Cobalto” seguito da “Tra il Silenzio e il Rumore”

“Buona Fortuna Italia”, “Timeless Journey”, “Rosa Senza Spine”, “Vorrei Essere la Neve” e “Tre Giri Intorno Al Sole”.

Dal 1° agosto 2020 ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Management Sorry Mom – Be NEXT

music, con la cui collaborazione escono nel 2021 il primo singolo “Emma“, seguito da “America”, di cui Claudia scrive sia il testo che la musica (nelle altre canzoni il testo è scritto dalla sorella Giulia), e da “Lividi”.

Nel 2022 pubblica “Come glielo dico” e “Orione”, singoli di cui Claudia scrive musica e testo.

Nel 2023 pubblica “Testa Bassa”.