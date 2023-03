A “Mixer” su Rai Storia uno storico faccia a faccia con Paolo Villaggio

In prima serata su Rai Storia torna “Mixer. Vent’anni di televisione” che propone uno storico faccia a faccia del 1985 tra Minoli e Paolo Villaggio

Un intenso “Faccia a faccia” del 1985 con Paolo Villagio, in cui l’ideatore di Fantozzi abbandona – davanti a Giovanni Minoli – la maschera del comico per raccontare la sua esperienza come padre di un tossicodipendente e per lanciare un messaggio di vicinanza e amore ai ragazzi e soprattutto alle loro famiglie che stanno vivendo la sua stessa situazione. E’ l’intervista che apre il nuovo appuntamento con il viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità in “Mixer. Vent’anni di televisione”, in onda mercoledì 22 marzo alle 21.10 su Rai Storia.

Villaggio si sofferma anche sulla Comunità di San Patrignano, dove suo figlio era in cura in quel periodo, difendendo l’operato del suo fondatore Vincenzo Muccioli, per rivelare infine come sia riuscito a far ridere comunque il pubblico durante quel periodo così complesso a livello personale.

Sempre del 1985 è il “Faccia a faccia” con Raffaella Carrà, in cui la grande showgirl affronta diversi temi, come la scelta fra la carriera e la famiglia, le insicurezze sul suo aspetto fisico, il rapporto con il denaro e il femminismo.

Per “Mixer Psico”, Sandra Milo invita nella sua piscina Rita Pavone e Teddy Reno per parlare d’amore: la celebre coppia racconta i segreti del proprio rapporto sia in ambito lavorativo che nel privato.

Chiudono la puntata i Mixerabili con gli sketch, fra gli altri, di Syusy Blady, Patrizio Roversi e Vito (Stefano Bicocchi).