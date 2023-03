“Non è niente” è l’invito alla speranza di Naeli

Disponibile nelle piattaforme digitali (distribuzione Artist First) e in radio Non è niente, nuovo singolo della giovane Naeli, cantautrice di Latina

Disponibile nelle piattaforme digitali (distribuzione Artist First) e in radio Non è niente, nuovo singolo della giovane Naeli, cantautrice di Latina ma di stanza a Roma. Un intenso invito alla speranza nell’affrontare le difficoltà del quotidiano che scivola su una dolce e articolata produzione elettronica.

“È la storia di chi almeno una volta confondendo la luce con le lacrime non è riuscito a vedere bene, all’orizzonte, quello che stava accadendo. Tutto è niente.” – Naeli.

CREDITS

Testo e musica: Eliana Langella

Produzione: Claudio Bruno e Gabriele Roia

bio

“Sono Eliana, in arte Naeli, nasco e cresco a Latina, come molti altri più bravi. Da quando ho 18 anni, Roma mi ha adottata e non la ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che mi ha regalato, a partire dalla musica”.

Naeli è Eliana, cantautrice classe 97, cresce in un posto fortunato per gli artisti, Latina. All’età di 18 anni sente l’esigenza di cambiare aria e si trasferisce a Roma, città che tra le mille sfumature e influenze consente la nascita del progetto “Naeli”.

La musica è da sempre parte di lei. Inizia a suonare la chitarra a 11 anni senza mai abbandonarla. L’incontro con il canto nasce per necessità, ma uno non prescinde dall’altro.

Influenze stilistiche di vario genere, senza controindicazioni: Alicia Keys, Ed Sheeran, Khalid, Joji, Elisa, Tom Odell fino ai grandi come Dalla, Baglioni, Battiato e Mina