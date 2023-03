“Teen Romance” è il nuovo album di IGI

Fuori per Futura Dischi il nuovo EP “TEEN ROMANCE” di IGI. Disponibile in digitale un manifesto di nostalgia, sogni e dolcezza

Fuori per Futura Dischi TEEN ROMANCE, il nuovo EP di IGI. Culmine di un percorso costellato di singoli capaci di svelare tutte le sfumature di un progetto fresco e caleidoscopio, TEEN ROMANCE è un manifesto di nostalgia, sogni e dolcezza, in un mix lontano dagli angoli più affollati della generazione musicale contemporanea.

“Teen romance è stato scritto per rendere indelebile una storia d’amore, per farla esistere per sempre.” (IGI)

All’interno del disco trova particolare spazio la focus track, inedita, Ferma il tempo, in cui “viene descritta ogni emozione, ogni istante vissuto a casa della mia ragazza, con la speranza che quelle giornate non finiscano mai. Perché è bello avere diciotto anni, non avere ancora tante responsabilità e vivere tutto in modo amplificato, perché sono le prime volte. Il brano è dolce, intimo, nostalgico e pronto ad essere ricordato per sempre.” (IGI)

Riverberi post-adolescenziali con una finestra aperta sul futuro, mentre chitarre, farfisa e batterie vintage sintetizzano un inno alla spensieratezza.

TRACKLIST & EP

Scritto da: IGI

Prodotto da: IGI; Stefano Bruno

Artwork: AFRAID STUDIO

BIO

Luigi Migliarotti, in arte IGI, nasce a Napoli il 19 marzo 2003. Inizia a fare musica a 16 anni per pura esigenza di esprimersi, cosa che nella vita reale non è mai riuscito a fare. Immaginate un ragazzo al liceo, introverso, sempre con le cuffiette e con l’aria di chi con la testa è da un’altra parte. È quell’amico che quando lo incontri gli dici “ma che fine hai fatto”, perché non si fa mai vedere in giro. La musica di IGI è esattamente il riflesso della sua persona senza filtri. Un sound oltreoceano, un mix tra indie rock e bedroom pop. Da qualche anno ha iniziato a produrre, lo ritiene un mezzo fondamentale per riuscirsi ad esprimere a 360 gradi.