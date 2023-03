Su Rai Movie “Il giorno dei lunghi fucili”: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “l giorno dei lunghi fucili”: tre grandi interpreti per un western da riscoprire, ecco la trama del film

Cast di richiamo e alta qualità per la serata western di Rai Movie, che lunedì 20 marzo, alle 21.15, propone “Il giorno dei lunghi fucili”, con Oliver Reed, Candice Bergen e Gene Hackman. Frank Calder, capo di una peculiare banda di fuorilegge, vuole imparare a leggere e scrivere: a questo scopo fa rapire una bella maestra, Melissa, sposata con il ricco latifondista Brandt Ruger. Quest’ultimo non ci sta e coi suoi amici organizza l’assalto al rifugio dei banditi, impiegando delle armi per l’epoca sofisticatissime, in grado di centrare il bersaglio da distanze fino allora impensabili. Ma intanto Melissa si è innamorata del suo rapitore, che è molto più generoso e affascinante del marito.

Negli anni Settanta, sull’onda della rifondazione compiuto da Sergio Leone, il western hollywoodiano fu costretto a sganciarsi da molti cliché e ad ampliare lo spettro della sua narrazione. “Il giorno dei lunghi fucili”, è rimasto forse meno in vista di altri prodotti, ma non per questo è trascurabile. I buoni e i cattivi hanno ambiguità e spessore, grazie anche a un cast eccellente, che pesca in parte fuori dalla circostanza di sceriffi e sciacalli, con Candice Bergen, consacrata l’anno prima a diva del West con “Soldato blu”, Oliver Reed e Gene Hackman, qui nei panni di un cattivo da manuale.