Strage sfiorata al falò di San Giuseppe a Taranto

Falò di San Giuseppe a Taranto, il video dell’esplosione: resta ricoverato un minorenne che ha una prognosi di 15 giorni

Mentre la Polizia sta indagando per capire cosa sia accaduto ieri sera a Taranto, alcuni video amatoriali che circolano in rete mostrano chiaramente la scena nel momento in cui il falò di San Giuseppe è ‘esploso’ provocando una mega fiammata. In particolare, si una persona che si avvicinata alla pira improvvisata stringendo tra le mani una sorta di torcia per appiccare il fuoco e subito dopo – forse per una tanica di benzina troppo vicina alla legna e al cartone usati per il falò – è stata travolta dalla fiamme.

DIMESSI 6 FERITI SU 7

Intanto, spiega la Dire (www.dire.it), sono state dimesse sei delle sette persone rimaste ferite a causa dell’esplosione di un falò per San Giuseppe organizzato abusivamente nella serata di ieri nel rione Tamburi di Taranto. Nell’ospedale “SS. Annunziata” della città è ricoverato un minorenne: per lui una prognosi di 15 giorni. Il ragazzino è stato travolto dalle fiamme: trasportato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono migliorate nella notte.