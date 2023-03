Raptor Engineering e Guirreri insieme nella Carrera Cup Italia 2023

Per la nuova stagione del monomarca tricolore il team modenese annuncia il 16enne rookie siciliano Guirreri al volante della 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Catania

Ci sarà un nuovo, giovanissimo volto sulla griglia della Porsche Carrera Cup Italia 2023, una promettente novità in arrivo da Raptor Engineering: dopo averlo portato all’esordio assoluto nell’automobilismo in GT Winter Series il mese scorso, il team modenese ufficializza Giuseppe Guirreri per l’imminente stagione del monomarca tricolore. Nella probante serie di Porsche Italia, che attende anche quest’anno una quarantina di vetture al via, Raptor Engineering schiererà il 16enne rookie siciliano al volante della 911 GT3 Cup da 510 cavalli “targata” Centro Porsche Catania.

Il ragazzo di Santa Margherita di Belice è nato il 30 settembre 2006 e ha iniziato formazione e carriera “a quattro ruote” nel karting, mentre le prime esperienze automobilistiche risalgono allo scorso anno proprio con il team Raptor e sotto la guida del team principal ed esperto pilota Andrea Palma. La squadra ha seguito passo dopo passo l’esordio di Guirreri sulla 911 GT3 Cup dapprima con una serie di test su circuiti come Misano, Monza e Mugello e poi il mese scorso schierandolo al via delle gare della GT Winter Series disputate a Jerez de la Frontera e a Valencia, dove Giuseppe ha ottenuto due incoraggianti top-5.

Dopo queste prime esperienze in gara, il percorso di crescita e la preparazione del siciliano proseguiranno sulla prorompente GT del marchio tedesco nell’ultimo round della GT Winter Series in programma il prossimo weekend (11-12 marzo) di nuovo in Spagna, stavolta a Barcellona. Poi si entrerà definitivamente in clima Carrera Cup, nella quale Guirreri sarà inserito e seguito anche nello Scholarship Programme, il progetto di coaching che Porsche Italia dedica proprio ai più giovani.

La stagione 2023 della Carrera Cup Italia, per la quale Raptor Engineering ha già annunciato anche il 20enne pilota piacentino Lorenzo Ferrari e ha pronta una terza vettura, si aprirà a Monza il 14 aprile con una giornata ufficiale di test in vista del primo dei sei round in calendario, il 6-7 maggio al Misano World Circuit. Tutte le gare del monomarca tricolore saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e Cielo.

Il team principal Andrea Palma dichiara: “Per un giovane rookie come Giuseppe la stagione sarà molto lunga, è una ghiotta opportunità di ulteriore crescita. Di lui siamo contenti per come ha saputo intraprendere un percorso senz’altro appassionante ma che sa anche metterti a dura prova. Si è sempre proposto con impegno e serietà. La prossima trasferta spagnola al Montmelò sarà importantissima per macinare ulteriori chilometri e poi tutta la squadra assicurerà massimo supporto per il principale programma 2023: affrontare insieme la Carrera Cup Italia sarà una sfida avvincente“.

“Sono molto contento di questo nuovo inizio della mia carriera, non vedo l’ora di iniziare questo percorso insieme al tutto il team Raptor Engineering”, conclude Guirreri.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Porsche Carrera Cup Italia 2023: 6-7 maggio Misano; 10-11 giugno Vallelunga; 8-9 luglio Mugello; 16-17 settembre Monza; 7-8 ottobre Misano; 28–29 ottobre Imola.