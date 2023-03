Menek torna con il singolo “By My Side”

L’artista campano Menek pubblica il suo quarto singolo in collaborazione con Sorry Mom, intitolato “By My Side” e disponibile in digitale

L’artista campano Menek pubblica il suo quarto singolo in collaborazione con Sorry Mom, intitolato “By My Side”. Il tema centrale di questo brano è il continuo dualismo, tra il senso di appartenenza alle nostre radici e la volontà di sciogliere ogni catena e realizzarsi, che inizia sin dalla nascita.

Quanto della materia che ci compone dipende dal nostro passato, da chi ci ha messo al mondo? Ripudiamo questo concetto per cercare di sentirci più “noi stessi”. Allo stesso modo, però, questi trascorsi ci danno vita, perché realizziamo che non sono fattori esterni, ma fanno parte di noi. “By My Side” è il desiderio di urlare al mondo la propria identità, indipendente e libera dalle proprie radici, perché senza di esse si è potuto capire chi siamo e che versione di noi vogliamo portare al mondo.

È allo stesso tempo una dichiarazione d’amore per quelle stesse fondamenta umane, con consapevolezza e accettazione del fatto che sono parte di noi.

In questa ballad l’equilibrio è costantemente in bilico, ma non si sbilancia mai tra nostalgia e desiderio, rabbia e sogno.

Il messaggio che rimane dal brano – da cui deriva il titolo – è di spessore emotivo: anche quando non riusciamo a sentirlo, in qualche modo, chi ci ha creato e amato è sempre dalla nostra parte.

Menek è l’alter ego musicale del compositore e musicista Domenico Fusco. Nato a Napoli nel 1984, sin da subito dimostra una passione smodata per la musica, cominciando a suonare il piano sin da quando aveva 6 anni; in piena epoca grunge imbraccia la sua prima chitarra elettrica a 14 anni fondando insieme a Fabio Cuoco ed Andrea Di Domenico la band italiana Bliss.

All’inizio degli anni 2000 si unisce alla band Dario Bellicoso, e cominciano a girare l’Europa, calcando palchi di tutto rilievo, dal Colostival (Coburg live on stage festival) al Zikkomm Fest del 2002, dove aprono il concerto dei Revolverheld.

Partecipano anche al Neapolis Rock Festival, in apertura a Carl Palmer e dopo diverse altre esperienze in band rock e alternative, per le quali Domenico ha sempre composto i brani dal testo alla musica, nel 2020 decide di riversare in una chiave esclusivamente personale tutte le sue emozioni ed ispirazioni, creando il progetto solista Menek.

Nella sua vita è riuscito a vedere angoli di mondo lontani, che riporta in musica con uno sguardo consapevole e aperto.

Negli ultimi anni lavorando al fianco del produttore Jacopo Mariotti, ha dato vita a numerose canzoni; un viaggio nella musica senza catene, che riversa gli anni e i bisogni del quotidiano e dello straordinario con libertà e senza pressioni.

Nel 2021 comincia la sua collaborazione con il management/etichetta Sorry Mom/Be Next; con cui pubblica i tre singoli “Real Life”, “Light of Waves” e “Sick Sad Love Song”, che hanno riscontrato grande apprezzamento da parte di pubblico e stampa.

Il video di Real Life viene citato da Italia Rock tra i migliori 10 del 2021, e i suoi brani sono in rotazione in diverse Radio con copertura nazionale, tra le quali anche Radio Rock e New Sound Level.